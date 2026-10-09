Un servidor totalmente administrado le da a tu sitio la velocidad y el espacio que un plan de hosting no puede ofrecer, y nosotros nos encargamos de administrar cada parte por ti.
Servidores totalmente administrados. Más velocidad, potencia y espacio para crecer
- Almacenamiento NVMe rápido y LiteSpeed, para que las páginas carguen rápido desde el primer momento.
- Compatible de forma nativa con WordPress y todos los tipos de sitios más comunes.
- 99.95 % de tiempo de actividad garantizado, respaldado por un SLA y una garantía de devolución de dinero de 30 días.
- Precios honestos, sin permanencia obligatoria
Encuentra el servidor ideal
- Garantía de reembolso de 30 días
Incluye
- Sitios web ilimitados
- Servidor totalmente administrado
- 100GB de espacio en disco NVMe
- Correo electrónico y seguridad incluidos
- Registro gratuito de dominio
- 4GB de memoria dedicada
- 2 núcleos de CPU dedicados
- Instala aplicaciones con agentes de IA
- Registro de dominio gratuito
- Copias de seguridad diarias incluidas
Incluye
- Sitios web ilimitados
- Servidor completamente administrado
- 150GB de espacio en disco NVMe
- Correo electrónico y seguridad incluidos
- Registro gratuito de dominio
- 8GB de memoria dedicada
- 4 núcleos de CPU dedicados
- Instala aplicaciones con agentes de IA
- Registro de dominio gratuito
- Copias de seguridad diarias incluidas
Incluye
- Sitios web ilimitados
- Servidor completamente administrado
- 300GB de espacio en disco NVMe
- Correo electrónico y seguridad incluidos
- Registro gratuito de dominio
- 16GB de memoria dedicada
- 8 núcleos de CPU dedicados
- Instala aplicaciones con agentes de IA
- Registro de dominio gratuito
- Copias de seguridad diarias incluidas
Incluye
- Sitios web ilimitados
- Servidor completamente administrado
- 400GB de espacio en disco NVMe
- Correo electrónico y seguridad incluidos
- Registro gratuito de dominio
- 32GB de memoria dedicada
- 16 núcleos de CPU dedicados
- Instala aplicaciones con agentes de IA
- Registro de dominio gratuito
- Copias de seguridad diarias incluidas
El poder de un servidor, la simplicidad de un hosting
Tener un servidor suena técnico. Con nosotros no lo parece: todo está en un solo panel simple, el día a día está resuelto y la ayuda está disponible cuando la necesites.
Tus sitios, correo y configuraciones en un solo lugar, en el mismo panel sencillo que usa nuestro hosting web. Nada técnico que aprender.
Personas reales, de nuestro propio equipo, encargándose de las partes difíciles y respondiendo cuando necesites ayuda. Las 24/7, todo el año.
¿Ya tienes un sitio, con nosotros o en otro lugar? Lo migramos gratis, sin tiempo de inactividad y sin que tengas que reconstruir nada.
Correo electrónico con tu propio dominio y un SSL gratuito de Let's Encrypt, incluido de forma estándar en cada servidor. Todo lo que un sitio de negocios necesita.
Copias de seguridad diarias fuera del servidor, conservadas durante 30 días, además de firewall y escaneo de malware activados por defecto.
El mismo equipo, sin importar lo que contrates con nosotros
Desde un primer plan de hosting web hasta los servidores más grandes, el mismo equipo interno te acompaña, 24/7, todo el año.
Personas reales que conocen la plataforma, no niveles de soporte externos ni scripts automatizados.
Migramos cada sitio por ti, y estamos disponibles por si algo necesita revisión después.
Soporte con IA de una calidad increíble, para que puedas hacer preguntas y obtener soluciones al instante.
Una garantía de 99.99 % de tiempo de actividad, más una garantía de devolución de dinero de 30 días.
Preguntas frecuentes sobre servidores administrados
Si tu sitio funciona cómodamente con un plan de hosting, puedes seguir con él. Nosotros te indicaremos cuándo realmente vale la pena dar el siguiente paso. Por lo general, lo notarás primero: páginas más lentas en momentos de mucho tráfico o cuando empiezas a alcanzar los límites del plan. Esa es la señal de que los recursos dedicados de un servidor pueden ayudarte.
No. Nos encargamos de todo el proceso por ti y hacemos el cambio sin interrupciones, para que tu sitio siga funcionando. Tú solo tienes que aprobar la migración y nosotros nos encargamos del resto.
No. Tendrás el mismo panel sencillo que utilizas con nuestro hosting web, con tus sitios, correos electrónicos y configuraciones en un solo lugar. La diferencia es que un servidor te proporciona más potencia y recursos para gestionarlos.
Puedes pasar a servidores más grandes y, cuando lo necesites, dar el siguiente paso hacia un servidor dedicado. Nosotros nos encargamos de cada migración. Y si en algún momento necesitas menos recursos, también puedes cambiar a un servidor más pequeño. No estarás limitado a un solo tamaño.
¿Listo para dar el siguiente paso?
Tu propio servidor, totalmente administrado y migrado gratis. Elige un tamaño, o consúltanos y te ayudamos a elegirlo.