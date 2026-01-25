Ingenieros en seguridad de WordPress, no un plugin

Los plugins de seguridad automatizados detectan el malware conocido, pero no corrigen la vulnerabilidad detrás del ataque ni pueden recuperar un sitio que ya está caído. Cada limpieza aquí la realiza un ingeniero que busca la causa, no solo el síntoma.

Llevamos años reparando sitios de WordPress de todos los tamaños y sabemos que tu sitio es tu negocio. Por eso la garantía es simple: si no logramos solucionarlo, no pagás.