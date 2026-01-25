Cuando se detecta un problema de seguridad antes de que exista una actualización del plugin disponible, WordPress Security aplica un parche virtual en tiempo real, manteniendo tu sitio protegido mientras actualizas cuando lo desees.
Protege tu sitio de WordPress contra vulnerabilidades conocidas
- Parcheo virtual en tiempo real contra vulnerabilidades conocidas de plugins
- Nada que configurar: la protección funciona automáticamente en segundo plano
- Sin cambios en los archivos ni el código de tu sitio web
- Consulta los ataques bloqueados directamente desde tu panel de control
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Qué hace WordPress Security por tu sitio
Desarrollado por Patchstack, protege tu sitio de WordPress contra vulnerabilidades conocidas de plugins de forma automática, en tiempo real y sin tocar tu código.
Parcheo virtual en tiempo real
Cuando se divulga una vulnerabilidad de un plugin antes de que exista una solución, Patchstack aplica un parche virtual en tiempo real. Los intentos de explotación conocidos se bloquean antes de llegar a tu sitio web, por lo que estás protegido mientras esperas la actualización.
Protección automática
No hay nada que configurar ni mantener. Una vez activada, la protección funciona en segundo plano mientras sigues administrando tu sitio web con normalidad.
Sin cambios en tu código
La protección funciona sin modificar los archivos ni el código de tu sitio web, y sin afectar de forma perceptible la experiencia de tus visitantes.
Protección en tres pasos
En lugar de esperar a que haya una actualización disponible o arriesgarte a sufrir un ataque, tu sitio web permanece protegido mientras tú decides cuándo actualizar.
- Activa WordPress Security — agrégalo a tu cuenta de hosting durante el proceso de compra, o en cualquier momento desde tu portal de cliente.
- La protección automática comienza — Patchstack empieza de inmediato a proteger tu sitio contra las vulnerabilidades conocidas de plugins compatibles.
- Sigue administrando tu sitio web con normalidad — actualiza tus plugins cuando estés listo, contando mientras tanto con una capa adicional de protección.
Una capa adicional para cualquier sitio de WordPress
Ya sea que tengas un blog, una tienda o un sitio web de negocios, la misma protección aplica, impulsada por Patchstack.
Instalaste algunos plugins hace años y no revisas las actualizaciones todos los días. El parcheo virtual cubre el lapso entre la divulgación de una vulnerabilidad y el momento en que logras actualizar.
El tiempo de inactividad y la filtración de datos de tus clientes cuestan dinero real. Los ataques conocidos se bloquean antes de llegar a tu tienda, para que el proceso de pago siga funcionando.
Tu sitio es la forma en que los clientes te encuentran y confían en ti. La protección funciona en segundo plano sin nada que configurar, para que te mantengas en línea y enfocado en tu negocio.
Patchstack es una plataforma de seguridad para WordPress especializada en la protección contra vulnerabilidades de plugins, temas y sitios web. hosting.com WordPress Security está construido sobre su tecnología.
Hosting confiable, soporte real
WordPress Security funciona sobre tu cuenta de hosting.com, al igual que el equipo detrás de ella.
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Nuestro equipo está disponible 24/7 para ayudarte a elegir el plan adecuado y poner tu asistente en línea.
Preguntas frecuentes
Patchstack es una plataforma de seguridad para WordPress especializada en la protección contra vulnerabilidades de plugins, temas y sitios web de WordPress. hosting.com WordPress Security está impulsado por la tecnología de seguridad de Patchstack.
El parcheo virtual bloquea los intentos de aprovechar vulnerabilidades conocidas antes de que puedan afectar tu sitio web. Brinda una capa adicional de protección mientras actualizas tus plugins mediante el proceso normal de actualización de WordPress.
No. Debes seguir manteniendo actualizados el núcleo de WordPress, los plugins y los temas. WordPress Security agrega una capa adicional de protección, pero no reemplaza el mantenimiento regular de tu sitio web.
No. Este servicio está diseñado para ayudar a prevenir ataques al proteger contra vulnerabilidades conocidas compatibles. No es un servicio de eliminación de malware ni de limpieza de sitios web.
No se espera ningún impacto notable en el rendimiento. La protección funciona en segundo plano y está diseñada para proteger tu sitio web sin afectar la experiencia de los visitantes.
Cada suscripción protege un sitio de WordPress. Si tienes sitios adicionales, necesitarás suscripciones adicionales.