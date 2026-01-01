Tienes cosas mejores que hacer que administrar servidores. Por eso nos encargamos de las actualizaciones, la seguridad y las operaciones diarias. Solo tienes que concentrarte en crecer. Cuenta con un 99.9 % de tiempo de actividad y un entorno Windows totalmente administrado, diseñado para ofrecerte velocidad y tranquilidad.
Hosting VPS Windows administrado en el que puedes confiar
- Entorno 100 % administrado.** No necesitas conocimientos de administración de servidores.
- Plesk gratis, copias de seguridad diarias y SSL** en todos los planes.
- Soporte experto global 24/7/365.
- Infraestructura de alto rendimiento** (AMD EPYC™ + NVMe).
Características y beneficios
Optimizado para velocidad y confiabilidad
Tus sitios web cargan más rápido y funcionan con mayor fluidez gracias a los potentes procesadores AMD EPYC™ y al ultrarrápido almacenamiento SSD NVMe. Ajustamos cada VPS para ofrecer alto rendimiento y baja latencia, todo respaldado por nuestra garantía de 99.9 % de tiempo de actividad.
vCPU y RAM dedicadas
Disfruta de recursos garantizados y reservados exclusivamente para tus cargas de trabajo. Con núcleos de CPU y memoria dedicados, tus aplicaciones no se verán afectadas por otros usuarios del servidor ni por las fluctuaciones de la demanda.
Seguridad de nivel empresarial
Mantente protegido con firewalls, prevención de ataques de fuerza bruta, protección contra DDoS, análisis de malware y detección de intrusiones en tiempo real. Reforzamos y monitoreamos tu servidor de forma continua para detener las amenazas antes de que lleguen a tu negocio, sin que tengas que configurar nada.
Servidor con Plesk+ y sistema operativo Windows
Administra tu servidor con facilidad mediante Plesk (10 cuentas) y disfruta de un entorno Windows Server totalmente optimizado. Todo está incluido en cada plan sin costo adicional, para que tengas rendimiento y tranquilidad desde el primer momento.
Rendimiento escalable, sin tiempo de inactividad
Agrega más CPU, RAM o almacenamiento cuando lo necesites, sin generar tiempo de inactividad. Y si tus proyectos superan las capacidades de tu VPS, migrar a un plan de VDS Windows administrado es igual de sencillo.
Copias de seguridad diarias automáticas
Tus datos se respaldan automáticamente todos los días, con puntos de restauración disponibles cuando los necesites. Si algo sale mal, puedes volver a una versión anterior con un solo clic, sin pasar horas buscando la causa del problema.
Acceso a Escritorio remoto (RDP)
Obtén acceso completo a la interfaz gráfica de tu servidor, ideal para herramientas nativas de Windows, depuración y flujos de trabajo que ya conoces. Es el entorno que te resulta familiar, pero en un lugar mejor.
Ventajas de un servidor administrado
Vigilamos tu servidor 24/7 para que tú no tengas que hacerlo. Desde reiniciar servicios hasta detectar picos de carga, nuestro equipo interviene antes de que los problemas afecten tu rendimiento.
Nos encargamos de todo. Desde los parches del sistema operativo hasta las actualizaciones de software y las optimizaciones del kernel, tu VPS se mantiene actualizado y seguro sin que tengas que hacer nada.
El almacenamiento en caché inteligente, el equilibrio de recursos y la gestión del tráfico vienen integrados. Optimizamos tu VPS para que soporte cargas elevadas sin problemas y mantenga un rendimiento estable bajo presión.
¿Por qué hosting.com?
Ubícate donde están tus visitantes. Elige entre nuestras ubicaciones de centros de datos en todo el mundo para ofrecer a tu audiencia tiempos de carga más rápidos y una latencia mínima.
Accede a nuestro equipo de soporte global 24/7/365. Son expertos internos listos para ayudarte cuando los necesites.
Ofrecemos recursos flexibles y un portafolio completo de productos. Ya seas principiante o profesional, tenemos una solución que se adapta a ti.
Lo que ves es lo que obtienes: tecnología para crear un gran sitio, respaldada por expertos como tú, sin cargos ocultos ni letra pequeña. Nunca tendrás que adivinar cuánto pagas, qué recibes ni cuánto vale.
Nuestra plataforma de crecimiento único te permite escalar sin contratiempos. Desde el primer día, cuentas con una infraestructura enfocada en el rendimiento: procesadores AMD EPYC, almacenamiento Samsung NVMe y Anycast DNS, diseñados para ofrecer velocidad a medida que tu sitio crece.
Tenemos el privilegio de alojar más de 3 millones de sitios, y la cifra sigue creciendo. Que confíen en nosotros y cuidar de ti y de tu negocio es lo que nos motiva cada día, mientras te brindamos soporte las 24 horas.
Servidores autoadministrados vs. administrados
|Característica
|VPS autoadministrado
|VPS administrado
|Energía y red del centro de datos
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|Enlaces dobles de energía y red
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|Almacenamiento RAID
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|Acceso root completo
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|Actualizaciones del SO y del panel de control
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|Monitoreo (CPU, disco, tiempo de actividad)
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|Acceso a soporte de Nivel 3
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|Soporte proactivo de SRE
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|Configuraciones personalizadas del sistema
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|Bajo solicitud
|Copias de seguridad
|Opcionales
|Diarias
|SLA
|99.9 % (energía y red)
|99.9 % o más
Toma el control de tu VPS Windows
Administra tus sitios web, dominios y aplicaciones con facilidad usando Plesk. Este intuitivo panel de control te ofrece herramientas potentes para configurar tu VPS Windows, gestionar la seguridad y simplificar las actualizaciones, todo desde un panel claro y ordenado.
Amplía tu VPS Windows con complementos
Cuenta de Plesk
Desde $19.99/mes
Administra fácilmente tus sitios web y servidores con cuentas de usuario adicionales de Plesk. Es ideal para equipos o proyectos de clientes.Comienza ahora
Espacio en disco
Desde $4.99/mes por cada 10 GB.
Obtén más espacio para tus archivos, bases de datos y aplicaciones agregando almacenamiento adicional cuando lo necesites.Comienza ahora
Núcleos de CPU
Desde $14.99/mes por núcleo de CPU.
Aumenta la potencia de tu servidor con núcleos de CPU adicionales y mantén un rendimiento fluido a medida que crece tu carga de trabajo.Comienza ahora
RAM
Desde $4.99/mes por cada 1 GB.
Mejora la memoria de tu servidor para aumentar la velocidad, la estabilidad y la confiabilidad, especialmente en momentos de alto tráfico.Comienza ahora
Encuentra el plan Windows perfecto para tus necesidades
VPS Linux administrado
¿Buscas un entorno Linux? Obtén toda la potencia de un VPS sin las complicaciones de la administración diaria del servidor. Desde actualizaciones y parches hasta el mantenimiento en segundo plano, nos encargamos de todo el trabajo técnico pesado.Ver planes
VDS Windows administrado
¿Necesitas el máximo rendimiento sin preocuparte por la administración? El VDS administrado te ofrece recursos dedicados, alta disponibilidad y potencia de nivel empresarial, gestionados por nuestros expertos.Ver planes
Preguntas frecuentes sobre VPS Windows administrado
¿Necesitas más información sobre el hosting de VPS Windows administrado? Nos encargamos de las actualizaciones, los parches de seguridad, el monitoreo y las copias de seguridad. Nuestro equipo puede explicarte exactamente dónde termina nuestra responsabilidad y dónde comienza tu control. ¿Estás comparando planes de VPS Windows totalmente administrados? Abre un chat y pregúntanos.
Un VPS Windows administrado es un servicio de hosting en el que nos encargamos de las tareas de administración del servidor, como las actualizaciones de software, los parches de seguridad, el monitoreo, las copias de seguridad y el soporte técnico, para que tú puedas concentrarte en tu sitio o tu negocio.
Con un VPS no administrado, tú eres responsable de la configuración, las actualizaciones y la seguridad. Un VPS administrado se encarga de todas las operaciones de backend, ideal si quieres rendimiento sin la carga de administrar el sistema.
Está pensado para desarrolladores, agencias y cualquier persona que necesite un alto rendimiento sin tener que administrar el servidor. Es ideal para alojar WordPress, tiendas en línea, aplicaciones y proyectos en crecimiento.
Sí, la seguridad de nuestros servidores está cubierta desde todos los ángulos, con firewalls, análisis de malware, protección contra DDoS, actualizaciones periódicas y monitoreo 24/7.
Sí. Se incluye Plesk (10 cuentas) para que administrar sitios web, correos electrónicos y bases de datos sea muy sencillo. Puedes ampliarlo si necesitas más.
Por supuesto. Escala tu CPU, RAM y almacenamiento sin tiempo de inactividad. Pasa a un VDS administrado cuando necesites más potencia.