Cuando un plan estándar o un solo servidor deja de ser suficiente, nuestros ingenieros diseñan el Hosting empresarial que realmente necesitás, lo cotizan, lo implementan y lo administran. Infraestructura dedicada, gestionada a escala, en tus propios términos.
Hosting empresarial construido alrededor de tu negocio, no al revés
Sin compromiso. Hablás con un ingeniero, no con un vendedor.
La mayoría de las personas que llegan a esta página ya alcanzaron el límite de un plan estándar.
Tal vez superaste tu plan o servidor actual, o estás lidiando con tráfico alto o impredecible que un nivel fijo no puede absorber. Quizás tenés requisitos de cumplimiento normativo o de residencia de datos, administrás cientos de cuentas de clientes, o estás planeando migrar un gran volumen de sitios a un nuevo proveedor de Hosting. O simplemente querés una configuración gestionada, hecha a medida, en lugar de elegida de un menú predefinido. Si algo de esto te representa, vale la pena conversar.
Hardware de un solo inquilino (single-tenant), configurado según tu carga de trabajo.
Múltiples servidores, gestionados por nuestro equipo como una sola infraestructura.
Con balanceo de carga y redundancia, diseñados para mantenerse siempre activos.
CPU, RAM, almacenamiento e IO configurados según tus necesidades.
Tu marca presente en cientos o miles de cuentas.
Trasladamos toda tu infraestructura, de forma interna y sin costo.
Garantías de tiempo de actividad y de respuesta redactadas según tus condiciones.
Un contacto asignado, además de acceso prioritario a nuestros ingenieros.
Cómo funciona
Agendá una reunión pidiéndoselo a Orbi, nuestro asistente de IA. Contanos tu configuración actual, tu escala y qué es lo que no está funcionando.
Nuestros ingenieros definen la configuración adecuada y te presentan un plan y un precio, generalmente dentro de los dos días hábiles.
Lo configuramos, te migramos sin costo y te asignamos un gerente de cuenta dedicado más ingenieros disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.
Preguntas frecuentes
Depende de la configuración. Cotizamos una vez que entendemos lo que necesitás, de manera que el precio se ajuste al requerimiento en lugar de a un nivel fijo. Obtener una cotización no tiene costo ni compromiso alguno.
Dentro de un día hábil. Te enviaremos una cotización y te propondremos un horario para conversarlo en detalle.
Sí. Las soluciones personalizadas incluyen un SLA por escrito que cubre el tiempo de actividad y los tiempos de respuesta, con condiciones adaptadas a tus necesidades.
Sí, y lo hacemos por vos. Nuestro equipo interno se encarga de migraciones a gran escala, desde un solo servidor con mucho tráfico hasta cientos de cuentas, sin costo alguno.
Con un gerente de cuenta dedicado como tu contacto principal, con acceso directo a los ingenieros internos que administran la plataforma. El mismo equipo que mantiene nuestra infraestructura en funcionamiento va a mantener la tuya también.