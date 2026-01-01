Comienza con un prompt y genera una aplicación funcional al instante. Obtendrás 5 créditos gratis para crear. Cuando estés listo, finaliza y despliega con nuestro Hosting para aplicaciones de IA.
Más de 700.000 clientes confían en nosotros para impulsar más de 3,000,000 de sitios web.
Elige el plan ideal para tu aplicación de IA
Deja de usar 5 servicios distintos para lanzar una app de IA.
Crea, despliega, protege y escala en una sola plataforma, sin tener que administrar la infraestructura.
- Garantía de devolución de 30 días
- Protección contra malware
- Creador de aplicaciones de IA gratis
Incluido en cada plan
Infraestructura siempre activa, diseñada para aplicaciones basadas en API y cargas de trabajo en producción.
Incluye WAF, protección contra bots, mitigación de DDoS y entornos reforzados.
Entrega tu aplicación desde más de 330 ubicaciones de Cloudflare en todo el mundo.
Limitación de tasa y controles de tráfico para proteger APIs y entornos de IA costosos.
Expertos reales que entienden las aplicaciones de IA y los entornos de producción.
De la idea a la aplicación en vivo
Un flujo de trabajo completo para generar, refinar y desplegar apps con IA, sin configuración ni infraestructura.
Describe tu idea y mírala tomar forma
No deberías tener que saber programar para descubrir si una idea vale la pena.
Solo describe lo que quieres lograr con tu aplicación en lenguaje natural. Nova creará una app real y funcional que puedes navegar y explorar.
Ya sea que estés creando algo nuevo o solo un concepto, te ahorrarás los mock-ups y las configuraciones técnicas. En su lugar, obtienes algo tangible en segundos.
Todas estas apps comenzaron con un prompt
Desde ideas simples hasta productos completamente funcionales, todo en nuestro ecosistema comienza con unas pocas palabras describiendo un problema o una visión. Descubre qué tan rápido las ideas se convierten en aplicaciones reales y funcionales, y deja que eso inspire lo que crearás a continuación.
Apps de IA entregadas a velocidad global desde el edge
Las aplicaciones de IA requieren inferencia de baja latencia, streaming en tiempo real y respuestas rápidas de API. Al combinar el almacenamiento en caché en el edge con enrutamiento inteligente de solicitudes en la red global de Cloudflare Enterprise, entregamos tu aplicación desde más de 330 ubicaciones en todo el mundo. El resultado: menor latencia, inferencia más rápida y un rendimiento fluido en todas las regiones.
- CDN global siempre activo, impulsado por Cloudflare Enterprise.
- Más de 330 ubicaciones edge que acercan tu aplicación a los usuarios.
- Optimizado para cargas de trabajo de IA con uso intensivo de API y respuestas en tiempo real.
- Almacenamiento en caché en el edge y enrutamiento inteligente para solicitudes de inferencia más rápidas.
Protege tu aplicación de IA desde el primer día
Las aplicaciones de IA son objetivos de alto valor. Protegemos la tuya con seguridad de nivel empresarial por defecto, desde mitigación de bots y defensa hasta servidores reforzados y limitación de tasa integrada.
- WAF de Cloudflare Enterprise que protege contra amenazas comunes.
- Detección de bots y mitigación de DDoS en toda la red global.
- Entornos de servidor reforzados con seguridad de Monarx.
- Limitación de tasa integrada para prevenir el abuso y scraping de APIs de IA.
Soporte que entiende las aplicaciones de IA en producción
Las apps de IA avanzan rápido y mantenerlas funcionando puede volverse complejo. Nuestros ingenieros están disponibles las 24 horas para ayudarte con despliegues, integraciones y escalabilidad, para que tu aplicación se mantenga en línea, segura y con el mejor rendimiento.
Las aplicaciones de IA pueden volverse complicadas. Desde integraciones hasta escalabilidad, estamos aquí para ayudarte a mantenerte un paso adelante.
Sin chatbots con respuestas automáticas, solo ingenieros reales que entienden los flujos de trabajo de IA, los entornos de ejecución modernos y la infraestructura de aplicaciones.
Estamos aquí cuando tu aplicación necesite soporte, de día o de noche, sin importar el problema.
Los equipos confían en nosotros para desplegar, ejecutar y escalar sus aplicaciones de IA, con la seguridad de que la ayuda siempre está disponible.
Clientes de todo el mundo confían en nosotros
¡El equipo de VPS administrado es increíble!El equipo de VPS administrado es increíble. Resuelven de inmediato muchos problemas relacionados con el servidor y el software.
Always Fair
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Asistencia excepcionalUna asistencia excepcional: fueron más allá de lo esperado y se aseguraron de que todo funcionara correctamente, sin dudar en hacer todo lo necesario para completar las tareas. Estoy 1,000% satisfecho y puedo calificar el soporte técnico con más de 5 estrellas.
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Preguntas frecuentes
¿No encontraste lo que buscabas en nuestras preguntas frecuentes? ¡No te preocupes! Nuestro equipo de soporte, reconocido y siempre dispuesto a ayudar, está a solo un mensaje de distancia. WYa sea una pregunta rápida o algo más específico, nos aseguraremos de que obtengas las respuestas que necesitas.
Puedes crear casi cualquier cosa: landing pages, calculadoras, formularios de reservas, pequeñas aplicaciones web, portafolios. Solo describe lo que quieres en lenguaje natural y nosotros lo generamos y lo desplegamos por ti.
Para nada. Solo escribe lo que quieres crear y nosotros nos encargamos del resto. La seguridad, velocidad y confiabilidad están gestionadas por nuestra infraestructura de primer nivel.
Una vez que creas tu aplicación con nuestro AI Application Studio, puedes desplegarla a través de nuestros planes de AI Hosting. Estos utilizan nuestra infraestructura segura y administrada, que impulsa más de 700,000 sitios web en todo el mundo.
Sí, claro. Puedes mejorar tu proyecto actualizando tu prompt o editándolo directamente dentro de la plataforma.
Sí. Tu proyecto se despliega en la infraestructura de hosting.com con SSL, protección contra DDoS y seguridad de nivel empresarial incluida.
Sí. Todo lo que creas es tuyo.
Sí, puedes conectar un dominio personalizado a cualquier proyecto que despliegues.