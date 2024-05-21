La potencia de un servidor dedicado en un entorno virtual flexible, administrado por nuestro equipo. cPanel, CloudLinux y análisis de malware incluidos, con almacenamiento NVMe y recursos dedicados y no compartidos.
Servidores virtuales dedicados administrados en Colombia
- Recursos dedicados para una potencia constante y predecible.
- Almacenamiento NVMe para una carga rápida
- La redundancia de hardware integrada te mantiene en línea
- Escala con un simple reinicio
- Totalmente administrado: nosotros nos encargamos de las actualizaciones, la seguridad y la optimización
La potencia de un servidor, sin tener que administrarlo
Recursos dedicados con CPU, RAM y NVMe garantizados y no compartidos. Los recursos que contratas son tuyos, no se comparten con nadie. Almacenamiento NVMe moderno y rápido para cargas ágiles incluso bajo condiciones reales de uso.
Nos encargamos de las actualizaciones, los parches de seguridad, la supervisión y la optimización del rendimiento. Nuestro equipo de expertos siempre está disponible para ayudarte.
Nuestro equipo puede migrar tu sitio a hosting.com sin costo para que disfrutes de una transición sencilla.
La redundancia de hardware a nivel del hipervisor mantiene tu servicio en línea y estable. Garantizamos una disponibilidad del sitio del 99.9 %, para que tengas un Hosting confiable en el que puedas confiar. Nuestro equipo de monitoreo supervisa y administra tu servidor 24/7.
Actualiza tus recursos con un simple reinicio. Sin migraciones ni esperas por nuevo hardware.
Un panel de control familiar y aislamiento de cargas de trabajo, incluidos desde el inicio.
¿Qué es un VDS administrado?
Un servidor virtual dedicado combina los recursos dedicados de un servidor físico con la flexibilidad de uno virtual. Obtienes CPU, RAM y NVMe garantizados y no compartidos, administrados por nuestro equipo, con cPanel para gestionarlo.
Es como un servidor dedicado, pero virtual. Puedes escalarlo con un reinicio en lugar de tener que comprar nuevo hardware.
- Elige un VDS administrado para disfrutar de potencia dedicada que puedes escalar rápidamente, con la administración a nuestro cargo.
- Elige un servidor dedicado cuando necesites hardware físico de un solo usuario, una configuración personalizada o aislamiento completo para cumplir con requisitos de seguridad o para obtener el máximo rendimiento.
Administrado significa administrado
Tú te enfocas en gestionar tus sitios y hacer crecer tu negocio. Nosotros nos encargamos de todo lo que hay detrás, manteniendo tu servidor seguro, actualizado y funcionando al máximo rendimiento, con soporte especializado cuando lo necesites.
Nosotros nos encargamos de
– Actualizaciones del sistema operativo y del panel de control
– Aplicación de parches de seguridad
– Monitoreo y disponibilidad
– Optimización del rendimiento
– Redundancia de hardware
Tú tienes el control
– Tus sitios, aplicaciones y bases de datos en cPanel
– Tus dominios y correo electrónico
– Cuándo ampliar tu plan
– Tu stack dentro de un entorno administrado
¿No estás seguro de que un VDS sea lo adecuado?
Hay una opción para cada etapa. Esto es lo que encontrarás a cada lado.
Hosting web
Para blogs, pequeños negocios y sitios personales, con un potente panel de control e instalaciones con un solo clic.
VPS no administrado
Control root completo y el sistema operativo que elijas. Tú lo administras a tu manera.
Servidores dedicados
Hardware físico de un solo usuario y configuraciones personalizadas, para obtener máximo rendimiento y control.
Hosting para WordPress
Si solo utilizas WordPress. Con tecnología de Rocket.net, rápido y sin complicaciones.
¿No estás seguro de qué nivel necesitas o buscas algo más grande? Nuestro equipo puede ayudarte a determinar la configuración adecuada y crear una solución personalizada más allá de VDS Premium 256. Disponible 24/7.
Lo que dicen nuestros clientes
Tienen los mejores planes y políticasTienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.
Lokanatha Das
Muy buen servicioMuy buen servicio, rápido, barato y soporte técnico inmediato y profesional
Augusto Ferreira
Tuve un problema de acceso a mi VPSTuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.
Ecofarma Droguería en línea
Preguntas frecuentes
Si tu sitio ha superado el hosting compartido o VPS (o estás ejecutando algo que necesita mucha potencia), el hosting virtual dedicado te dará un servidor completo para ti solo. Sin compartir, sin límites de recursos y sin vecinos ruidosos. Si esto suena como lo que necesitas, estás en el lugar correcto.
Un VDS administrado es un servidor virtual con recursos dedicados que puedes escalar con un reinicio, administrado por nosotros y con cPanel. Un servidor dedicado es hardware físico de un solo inquilino que puedes configurar a medida, ideal para quienes buscan máximo rendimiento, aislamiento total o requisitos de cumplimiento normativo. La mayoría de las personas que quieren potencia sin tener que administrar hardware encuentran en un VDS la mejor opción.
Sí. Gracias a los NVMe SSD, LiteSpeed Web Server y la ausencia de competencia por recursos, notarás la velocidad. Está diseñado para sitios y aplicaciones que exigen un alto rendimiento.
Sí, pero deberás contactar a nuestro equipo para activarlo. La mayoría de nuestros clientes usan Linux por defecto, pero si tu proyecto requiere Windows, te tenemos la solución.
Claro. Todos nuestros planes dedicados están diseñados para escalar. Solo contáctanos cuando necesites más potencia y lo haremos posible, con interrupciones mínimas, y sin estrés.
Estamos disponibles 24/7 si nos necesitas. Y si prefieres que nos encarguemos del trabajo pesado, pregunta por los servicios administrados: nos ocupamos de actualizaciones, monitoreo y seguridad para que tú no tengas que hacerlo.