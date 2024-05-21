Hosting para Revendedores de marca blanca con cPanel y WHM en la plataforma que respalda a 3.000.000 de sitios web. Tú lo personalizas con tu marca y lo vendes; nosotros nos encargamos de que funcione.
Hosting para Revendedores de marca blanca, administrado por nuestros ingenieros
- Totalmente marca blanca y personalizable con tu marca
- cPanel y WHM incluidos
- WordPress optimizado para expertos en SEO
- Perfecto para freelancers o agencias
- Soporte experto 24/7/365
Tienen los mejores planes y políticasTienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.
Lokanatha Das
Solucionan tus problemasLo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.
Aitor Saiz
Tuve un problema de acceso a mi VPSTuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.
Ecofarma Droguería en línea
Elige tu plan y empieza a vender hoy
Todos los planes incluyen certificados SSL gratuitos y configuración instantánea. Desde proyectos pequeños hasta necesidades empresariales, escala tus cuentas y recursos del servidor fácilmente y sin tiempo de inactividad.
- Copias de seguridad diarias automáticas
- Sitios web y cuentas de correo ilimitados
- Instalaciones con un solo clic
- WHM y cPanel incluidos
- Garantía de devolución de dinero de 30 días
¿Cómo funciona el Hosting para Revendedores?
Obtienes una cuenta de WHM. Creas tus sitios web. Tú gestionas el negocio.
Crea cuentas individuales de cPanel para tus clientes desde WHM. Tú defines los paquetes, eliges los límites y le das a cada cliente su propio acceso. Para ellos, todo funciona bajo tu marca. Para ti, es un negocio de hosting escalable sin tener que preocuparte por el hardware.
- Crea paquetes de hosting marca blanca con límites de recursos personalizados.
- Configura listas de funciones para controlar a qué pueden acceder tus clientes.
- Suspende, cancela o actualiza cuentas con solo unos clics.
- Automatiza todo con WHMCS, Blesta o Upmind mediante nuestra API completa.
- Tu logo. Tu dominio. Tus clientes. Tu negocio y tus ganancias.
¿Te estás cambiando con nosotros? Nosotros hacemos el trabajo pesado.
Nuestro equipo especializado en migraciones se encarga tanto de trasladar cuentas individuales como de realizar transferencias de Hosting para Revendedores a gran escala. Ya sea que estés trasladando unos pocos sitios o cientos de cuentas de cPanel, planificamos la migración contigo para minimizar las interrupciones. Puedes proporcionarnos copias de seguridad de cPanel/WHM o concedernos acceso, y nuestro equipo se encargará de realizar la transferencia. Una vez que todo esté listo, te avisaremos para que puedas actualizar el DNS en el momento adecuado.
Todas las cuentas nuevas de Hosting para Revendedores incluyen migraciones gratuitas, realizadas por nuestro equipo interno. No es una herramienta de autoservicio y no tendrás que resolverlo todo por tu cuenta.
Automatiza tu negocio desde el primer día.
Nuestra API completa se integra con las herramientas de facturación y aprovisionamiento que ya utilizas. WHMCS, Blesta y Upmind funcionan desde el primer momento, para que puedas automatizar la creación de cuentas, la facturación y la gestión de clientes sin tener que hacerlo manualmente.
¿Estás desarrollando algo personalizado? La API está completamente documentada y lista para usar.
¿Tienes una agencia? Nosotros te ayudamos.
Muchos de nuestros revendedores son agencias que administran sitios para sus clientes. Si ese es tu caso, hemos incorporado varias funciones para facilitarte el trabajo: delega el acceso a cPanel para que tu equipo pueda administrar las cuentas sin compartir tu acceso principal, gestiona fácilmente los paquetes de varios clientes y recibe soporte de personas que realmente conocen la plataforma cuando necesites ayuda.
Tú te enfocas en el trabajo para tus clientes. Nosotros nos aseguramos de que el hosting nunca se convierta en un problema.
Compara los planes de Hosting para Revendedores
Hosting para Revendedores escalable con ancho de banda ilimitado, copias de seguridad diarias y acceso completo a WHM. Elige un plan según la cantidad de cuentas de clientes que necesites.
Revendedor 30
Revendedor 60
Revendedor 120
Revendedor 150
Revendedor 200
Todo incluido en cada plan.
Administramos todos nuestros servidores de la misma manera. Cada cuenta de cPanel en cada cuenta de Hosting para Revendedores incluye LiteSpeed, CloudLinux, Monarx, instaladores automáticos de Softaculous y mucho más. Tú eliges el nivel de Hosting para Revendedores según la cantidad de cuentas, el espacio en disco disponible y los límites de recursos LVE. Cambiar de plan es sencillo y solo requiere un ajuste rápido de nuestra parte.
cPanel y WHM
Obtienes acceso al panel de control líder del mercado que ya conoces, además de acceso a WHM para administrar múltiples cuentas de clientes.
LiteSpeed
Nuestros planes incluyen una licencia completa y de pago de LiteSpeed. Sirve los sitios más rápido que Apache y funciona especialmente bien con WordPress mediante LSCache, logrando mejoras significativas en los tiempos de carga.
CloudLinux
Aísla cada cuenta de cPanel con su propio usuario, para que el sitio de un cliente no pueda afectar a los demás.
Softaculous
Instalador automático para cientos de aplicaciones. Instala WordPress, Joomla, Magento, Laravel y más en un par de clics. Ideal para comenzar rápidamente.
Monarx Security
Protección proactiva y siempre activa: Monarx analiza los cambios en los archivos en tiempo real (cargas, cambios en plugins y ediciones) para detectar las amenazas en el momento en que aparecen, en lugar de esperar a que un cliente descubra una infección.
MariaDB
Un motor de base de datos compatible con MySQL que ofrece beneficios de rendimiento.
Múltiples versiones de PHP
Admitimos todas las versiones principales de PHP y te permitimos cambiar la versión de PHP por sitio, para que cada sitio de tus clientes pueda utilizar la versión que necesita.
Node.js y Laravel
Ejecuta aplicaciones web modernas junto con sitios PHP. También obtienes soporte para Node.js y frameworks como Angular, React y Vue dentro del mismo entorno del panel de control.
DNS Anycast
DNS Anycast global para obtener respuestas más rápidas y mayor resiliencia, ya que el DNS puede gestionarse desde múltiples ubicaciones.
Copias de seguridad diarias
Copias de seguridad diarias de los archivos del sitio con retención incremental, además de copias de seguridad de las bases de datos. Restaura de forma granular (archivos individuales) o descarga las copias de seguridad.
Certificados SSL gratuitos
SSL de Let's Encrypt automático para cada cuenta y dominio, además de la posibilidad de instalar certificados personalizados si necesitas algo más avanzado.
40 ubicaciones globales
Acerca a tus clientes a sus visitantes. Ofrecemos hosting en 40 ubicaciones alrededor del mundo.
Totalmente Marca Blanca
Tu marca, tu negocio. Nuestros planes incluyen nameservers privados y una experiencia centrada en tu marca, para que tus clientes vean tu negocio y no el nuestro.
Soporte que realmente ayuda.
Cuando algo falla a las 2 a. m., quieres contactar a alguien que pueda solucionarlo, no a alguien que simplemente lea un guion. Nuestro equipo de soporte es interno, está disponible 24/7/365 y conoce la plataforma a fondo. Todos los planes de Hosting para Revendedores incluyen migraciones gratuitas, una garantía de devolución de dinero de 30 días sin preguntas y un SLA de disponibilidad.
Buenas preguntas.
Aquí están las respuestas.
Es una forma de vender hosting a tus propios clientes sin necesidad de poseer o administrar servidores. Nosotros proporcionamos la infraestructura potente y las herramientas; tú creas los paquetes de hosting, defines tus propios precios y manejas el negocio bajo tu propia marca.
Cada plan incluye un número definido de cuentas cPanel, desde 15 en nuestro plan inicial hasta 300 en el plan más grande. ¿Necesitas más de 300? Esa ya es otra conversación. Ponte en contacto con nosotros y veremos cuál es la opción de infraestructura adecuada para ti.
Los planes incluyen límites definidos en cuentas cPanel y espacio en disco. El ancho de banda es ilimitado en todos los planes. Esto mantiene todo claro y predecible, tanto para ti como para nosotros.
Sí. Puedes crear paquetes que, en total, superen el espacio en disco asignado en tu plan, siempre que el uso real se mantenga dentro de tus límites. La mayoría de los revendedores trabaja de esta manera.
Usa el panel WebHost Manager (WHM) incluido para crear cuentas de hosting independientes para cada cliente. Desde ahí, puedes crear diferentes paquetes, dar a cada cliente su propio cPanel y gestionar todo desde un sencillo panel de control.
Muy seguro. Nosotros proporcionamos la base, con certificados SSL integrados, protección contra DDoS y firewalls. Tú recibes las herramientas para administrar la seguridad de tus clientes. Es una alianza: nuestra infraestructura sólida como una roca y tus buenas prácticas mantienen a todos protegidos.