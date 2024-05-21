¿Te estás cambiando con nosotros? Nosotros hacemos el trabajo pesado.

Nuestro equipo especializado en migraciones se encarga tanto de trasladar cuentas individuales como de realizar transferencias de Hosting para Revendedores a gran escala. Ya sea que estés trasladando unos pocos sitios o cientos de cuentas de cPanel, planificamos la migración contigo para minimizar las interrupciones. Puedes proporcionarnos copias de seguridad de cPanel/WHM o concedernos acceso, y nuestro equipo se encargará de realizar la transferencia. Una vez que todo esté listo, te avisaremos para que puedas actualizar el DNS en el momento adecuado.

Todas las cuentas nuevas de Hosting para Revendedores incluyen migraciones gratuitas, realizadas por nuestro equipo interno. No es una herramienta de autoservicio y no tendrás que resolverlo todo por tu cuenta.