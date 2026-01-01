Busca entre cientos de extensiones y consulta exactamente cuánto cuesta registrar, renovar y transferir cada una. El precio de renovación siempre aparece, para que no haya sorpresas más adelante.
Lista completa de dominios y precios
- Administración de DNS gratuita
- Protección contra el robo de dominios
- Privacidad de WHOIS e ID opcional
- Soporte interno 24/7
- 4.7 en TrustPilot
Preguntas sobre precios
El primer año suele tener un precio promocional. Después, el dominio se renueva al precio estándar.
Te mostramos ambos precios para que siempre tengas claro cuánto pagarás a largo plazo.
Si un dominio vence y no se renueva a tiempo, entra en un período de recuperación. Para recuperarlo, deberás pagar la tarifa de redención indicada, además de la tarifa estándar de renovación.
Esta tarifa no corresponde al precio de registro del dominio y puedes evitarla por completo manteniendo activada la renovación automática.
Todos los dominios incluyen gestión de DNS gratuita, protección contra el robo del dominio y soporte interno 24/7.
Además, puedes agregar de forma opcional privacidad de WHOIS e ID en las extensiones compatibles, así como protección de renovación del dominio.
El precio de transferencia de cada extensión aparece en la tabla de arriba. En la mayoría de las extensiones, la transferencia agrega un año adicional a tu período de registro.
Para completar la transferencia, necesitarás el código EPP de tu registrador actual.
Los precios se muestran antes de impuestos. Cualquier impuesto o IVA aplicable se calculará al momento de pagar, según tu ubicación.
Sí. La mayoría de las extensiones se pueden registrar por uno a diez años. También puedes activar la renovación automática para evitar que tu dominio venza por accidente.
¿Encontraste el dominio que buscabas?
Regístralo o trae un dominio que ya tienes. Ambos procesos toman solo un par de minutos.
Tarifas de recuperación de dominios (USD)
Si tu dominio vence y entra en período de recuperación, se aplica una tarifa que pagamos al registro en tu nombre para recuperarlo. A continuación, encontrarás los precios. Si pagas en una moneda distinta al USD, convertiremos el importe a tu moneda local.
|Tld
|Precio
.com, .net, .org, .info, .biz
$100
.ag, .blackfriday, .diet, .ec, .flowers, .guitars, .hiv, .md, .mg, .nf, .property
$300
.ai, .game, .id, .kyoto, .lat, .movie, .sc, .so, .sport, .sucks, .versicherung, .zuerich, .watches
$700
.new, .theatre, .tickets
$1000
.auto, .cars, .car, .bank, .insurance, .juegos, .ki, .lotto, .pr, .storage
$3150
.dealer, .inc, .protection, .rich, .security, .trust, .voting
$5000
.sexy
$6000
.spreadbetting
$60000
All other domains
$250