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Ben Gabler sobre por qué cualquiera puede escribir software, pero no todos pueden ejecutarlo
Las herramientas de "vibe coding" han hecho posible que cualquiera convierta una idea en un software funcional en cuestión de minutos, pero el CPO de hosting.com, Ben Gabler, sostiene en TalkDev que la velocidad no ha venido acompañada del mismo nivel de seguridad. Desde la brecha de seguridad de Moltbook hasta las plataformas creadas con IA que no reciben parches, explica por qué la confiabilidad representa ahora un riesgo empresarial mayor que nunca y por qué la capa de hosting, que incluye CDN, WAF, protección DDoS y SSL, se está convirtiendo en la nueva red de seguridad para las aplicaciones creadas con IA.
Seb de Lemos sobre por qué todos pueden programar, pero no todos pueden poner sus aplicaciones en producción
El "vibe coding" significa que cualquiera puede crear una aplicación funcional en segundos, pero el CEO de hosting.com, Seb de Lemos, sostiene en NODE Magazine que el verdadero riesgo comienza después del lanzamiento. Desde credenciales expuestas hasta dependencias sin actualizar, explica por qué el hosting se está convirtiendo en la capa que determina si el software creado con IA puede soportar tráfico real, amenazas de seguridad y mantenimiento a largo plazo.
Dave Koston sobre por qué la infraestructura es el árbitro invisible de la era de la IA
Mientras la IA reduce drásticamente el costo de crear software, el costo de ejecutarlo de forma segura no ha disminuido, y cada vez más código llega a producción desde equipos sin experiencia profunda en infraestructura o seguridad. El CTO de Rocket.net (una marca de hosting.com), Dave Koston, sostiene en Silicon Valleys Journal que la capa de hosting se está convirtiendo en el árbitro silencioso que determina si los productos creados con IA realmente pueden soportar tráfico real, amenazas y escrutinio.
Seb de Lemos sobre cómo convertir hosting.com en una plataforma global
Seb de Lemos sobre cómo convertir hosting.com en una plataforma global. TechRound conversó con nuestro CEO, Seb de Lemos, sobre cómo hosting.com se convirtió en una plataforma global. La visión detrás del negocio, cómo escaló el producto y qué mantiene al equipo avanzando.
Ben Gabler sobre IA, "vibe coding" y la brecha de seguridad de la que nadie habla
Las herramientas de IA están haciendo que sea más fácil que nunca para cualquiera crear y lanzar aplicaciones web, pero la brecha entre lo que funciona y lo que es seguro está creciendo rápidamente. TechRadar Pro reunió a líderes del sector para analizar los riesgos que están surgiendo a medida que personas sin conocimientos especializados llevan código generado con IA a producción, y qué puede hacer la capa de hosting al respecto.
Seb de Lemos sobre IA, seguridad y por qué la infraestructura debe ser la base
A medida que la IA reduce las barreras para crear software, también aumenta la responsabilidad de quienes deben ejecutarlo de forma segura. TechRound reunió a expertos destacados en ciberseguridad e IA para analizar si la industria cuenta con la infraestructura necesaria para contener los riesgos que está creando.
"Si la IA está reduciendo las barreras para crear software, la industria debe reducirlas de la misma manera para crearlo de forma segura." - Seb de Lemos, CEO de hosting.com
La conversación de este artículo no es algo abstracto. Describe exactamente el problema que hosting.com fue creado para resolver. Cuando cualquiera puede lanzar software en producción con IA, ya no se puede dar por sentado que existan los procesos de gobernanza, pruebas y revisión que antes eran habituales.
La seguridad debe incorporarse desde el principio, no revisarse al final ni añadirse después de que ocurra un incidente. Todos los planes de hosting.com funcionan sobre una infraestructura que considera la seguridad como una base: WAF, protección contra malware, mitigación de ataques DDoS y copias de seguridad diarias automatizadas como estándar.
Como explica Seb, una infraestructura de seguridad verdaderamente efectiva debe abarcar todo el ciclo de vida, desde el desarrollo hasta la implementación y el mantenimiento continuo. No es solo una declaración de principios. Así es como construimos nuestros servicios.
hosting.com lanza una plataforma de AI Application Hosting
A medida que las herramientas de IA reducen las barreras para crear software, más empresas están desarrollando aplicaciones sin contar con la experiencia en infraestructura o seguridad necesaria para ejecutarlas en producción. Esto está creando una brecha entre la facilidad con la que se puede crear software y la seguridad con la que puede implementarse. Descubre cómo hosting.com está cambiando las reglas con su plataforma de AI Application Hosting.
Nos convertimos en el primer gigante global del hosting en entrar al mercado de Bangladesh, en alianza con EyHost. Nuestro evento de lanzamiento en el Hotel Sheraton Dhaka reunió a casi 800 asistentes, frente a una capacidad de 600 personas. Soporte en bengalí, pagos en moneda local y planes realmente accesibles, diseñados específicamente para el mercado de Bangladesh.
El Hosting administrado para WordPress impulsado por Rocket.net ya está disponible en hosting.com. Katie Richards explica qué significa la adquisición de Rocket.net para los clientes, cómo se han integrado los equipos y hacia dónde se dirige la plataforma combinada. Ahora atendemos a más de 3 millones de sitios web. Su argumento sobre lo que nos diferencia: los competidores pueden copiar las funciones, pero no pueden copiar a nuestra gente.
Un año con la nueva marca. FastComet, Kenya Web Experts y HostMDS se unieron a la plataforma. El Hosting administrado para WordPress se expandió a Toronto, Dubái e India. El rendimiento del soporte logró reducir el abandono de llamadas de alrededor del 50% a menos del 2%, manteniendo las líneas telefónicas disponibles al instante. Además, presentamos un adelanto completo de lo que llegará en 2026.
Kenya Web Experts ahora es hosting.com Kenya. El equipo de Nairobi, liderado por Monicah Kyalo y cuatro compañeros que han trabajado juntos durante casi una década, permanece exactamente donde está. Lo nuevo: servidores AMD EPYC, LiteSpeed con Turbo Velocity, almacenamiento en caché Redis en planes de hosting compartido (una novedad en el mercado keniano), entornos de staging y AI Application Hosting. M-Pesa, la acreditación de KeNIC, la facturación en KES y la oficina de Mama Ngina Street permanecen.
Después de años desarrollando nuestra experiencia bajo el nombre de A2 Hosting, hemos adquirido uno de los dominios más reconocibles de Internet. Fundada en 2001 en Ann Arbor, Michigan, la empresa comenzó como un proyecto impulsado por la pasión en una modesta oficina de dos habitaciones. El cambio de marca marca un nuevo capítulo: el mismo equipo, la misma experiencia y una plataforma más grande, creada para la próxima generación de clientes.
Una actualización de red de 50 Gbit, almacenamiento NVMe implementado en ocho ciudades, desde Dallas hasta Sídney, y el lanzamiento de status.hosting.com para que los clientes puedan consultar el estado de la plataforma en tiempo real. Fue la primera etapa de inversión en infraestructura después del cambio de marca, desarrollada a partir de los comentarios que recopilamos durante la migración.