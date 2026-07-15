"Si la IA está reduciendo las barreras para crear software, la industria debe reducirlas de la misma manera para crearlo de forma segura." - Seb de Lemos, CEO de hosting.com

La conversación de este artículo no es algo abstracto. Describe exactamente el problema que hosting.com fue creado para resolver. Cuando cualquiera puede lanzar software en producción con IA, ya no se puede dar por sentado que existan los procesos de gobernanza, pruebas y revisión que antes eran habituales.

La seguridad debe incorporarse desde el principio, no revisarse al final ni añadirse después de que ocurra un incidente. Todos los planes de hosting.com funcionan sobre una infraestructura que considera la seguridad como una base: WAF, protección contra malware, mitigación de ataques DDoS y copias de seguridad diarias automatizadas como estándar.

Como explica Seb, una infraestructura de seguridad verdaderamente efectiva debe abarcar todo el ciclo de vida, desde el desarrollo hasta la implementación y el mantenimiento continuo. No es solo una declaración de principios. Así es como construimos nuestros servicios.