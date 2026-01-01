Garantía de tiempo de actividad del 99,9 %.

Obtén un hosting confiable con nuestro compromiso de 99.9% de disponibilidad

El secreto de cualquier sitio web exitoso es un hosting confiable. Contar con un servicio estable no solo mejora el rendimiento SEO, sino que también aumenta las conversiones. Nuestro hosting ultra confiable está diseñado para que tú y tu sitio web alcancen el éxito sin complicaciones.

  • Hardware premium optimizado para tu éxito.
  • Soporte técnico global 24/7/365, directo con nuestro equipo.
  • Garantía de devolución de dinero.
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La parte más importante de cualquier sitio web son los servicios de alojamiento confiables. Si tu sitio está caído, tus visitantes no pueden comprar tus productos. No pueden encontrar tu información de contacto. No pueden leer tu nueva entrada en el blog. En definitiva, el tiempo de inactividad significa una oportunidad perdida. Lo entendemos. Nuestro personal de soporte técnico, disponible las 24/7/365, con administradores de sistemas expertos, mantiene tu servidor funcionando al máximo rendimiento. Utilizamos las mejores prácticas del sector, los mejores centros de datos y nos aseguramos de que tu servidor cuente con los últimos parches de seguridad. Por eso podemos comprometernos a que tu sitio web esté disponible más del 99.9 % del tiempo.

Detalles del compromiso de 99.9% de disponibilidad

Hosting.com se compromete a proporcionar hosting web ultra confiable.

Obtén el hosting confiable que mereces con el 99.9% de disponibilidad, rendimiento turbo y soporte global 24/7/365 de hosting.com. Nos comprometemos a proporcionar un crédito de servicio por tiempo de inactividad no programado de tu sitio web o servicios que exceda el 0.1% del tiempo total por mes.

Se aplicará un crédito equivalente al 5% de la tarifa del servicio a tu cuenta por cada hora que tu servicio no esté disponible debido a fallas internas de red o del equipo. El tiempo de inactividad debe ser confirmado por un miembro de nuestro equipo de soporte. El crédito máximo del servicio será por el monto total pagado durante el mes de la interrupción, excluyendo tarifas por servicios adicionales. Envía un ticket para solicitar un crédito.

Hosting Speed
  • WordPress optimizado desde el primer momento: Preconfiguramos nuestras instalaciones de WordPress con las mejores configuraciones de velocidad y seguridad gracias a nuestro plugin Hosting.com optimizado.
  • WooCommerce para WordPress: Crea fácilmente una tienda en línea de eCommerce con solo unos clics agregando el plugin WooCommerce a tu sitio.
  • Necesidad de velocidad: Nuestros planes de WordPress administrado cuentan con nuestra línea turbo, que ofrece velocidad de alto rendimiento.

No somos responsables por interrupciones o circunstancias fuera de nuestro control que impidan el acceso a tu sitio o servidor, tales como las siguientes:

  • Condiciones de la red a través de Internet (fuera de nuestra red), como entre tu proveedor de Internet (ISP) y nuestro centro de datos.

  • Ataques DDoS u otros ataques a nuestros servidores.

  • Problemas con la red de tu ISP.

  • Problemas de caché del navegador o DNS.

Ocasionalmente, los servidores y el hardware relacionado necesitan ser apagados para mantenimiento rutinario y actualizaciones con el fin de garantizar que nuestra red sea segura y funcione de manera óptima. Hacemos todo lo posible por mantener estos incidentes al mínimo e intentaremos avisarte con anticipación sobre cualquier mantenimiento programado. Estas interrupciones de servicio programadas no califican para el compromiso de disponibilidad. Consulta nuestra Política de Mantenimiento de Servidores para más información.

Business Hosting
Hosting para empresas

Hosting rápido, seguro y confiable para sitios web, correo electrónico y aplicaciones web que se adaptan a medida que tu negocio crece.

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Obtén tiempos de carga rápidos, procesamiento de pagos seguro e integración sencilla con las principales plataformas de eCommerce.

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Diseñado para profesionales web que necesitan flexibilidad, velocidad y herramientas robustas de gestión multi-sitio.

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Hosting confiable con integración fácil con WordPress y alto rendimiento que se adapta al crecimiento de tu audiencia.

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Rendimiento optimizado, confiabilidad y soporte para el mejor software de sistemas de gestión del aprendizaje.

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*El precio promocional muestra el plazo con el mejor precio y cambia según el plan. Consulta todos los planes para ver opciones de plazos adicionales. El plan se renovará a la tarifa normal al final del plazo inicial.

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