Un grave fallo de seguridad en PHP: lo que debe saber

Se ha detectado un grave fallo de seguridad en PHP, el software sobre el que funciona WordPress. Podría permitir que atacantes tomen el control de un sitio web sin necesidad de contraseña. Las correcciones se publicaron el 21 de octubre de 2026, y la CISA, la agencia de ciberseguridad de EE. UU., insta a todos a instalarlas de inmediato. Actualizar WordPress, los temas o los plugins no soluciona el problema, porque el fallo está en el propio PHP. Lea la alerta de la CISA para conocer todos los detalles.

Si está en uno de nuestros planes administrados, la actualización ya está hecha y no tiene que hacer nada al respecto. Si administra su propio servidor, la actualización de PHP depende de usted, y nuestra guía completa le explica cómo hacerlo.