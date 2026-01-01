Hosting.com water mark for website

Únete a la plataforma global de hosting creada para el crecimiento.

Estamos construyendo una plataforma global de hosting. Impulsada por marcas excepcionales, respaldada por un equipo de clase mundial, y sustentada por una infraestructura sólida y experiencia práctica.

Cada empresa aporta algo diferente. Clientes, cultura, una confianza ganada con esfuerzo. Nosotros aportamos la escala, la profundidad técnica y el soporte operativo para llevarlo más lejos.

No se trata de cambiar lo que funciona, sino de construir sobre ello. Invertimos en lo que hace especial a tu marca, mientras te damos las herramientas para crecer más rápido, de manera más inteligente y con alcance global.

Si estás pensando en cuál será el próximo paso para tu negocio, estamos listos para ayudarte a definirlo. Hablemos juntos de cómo podría verse el futuro.

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Panel de discusión sobre fusiones y adquisiciones en hosting web y la nube

con Seb de Lemos, CEO de hosting.com, y Hillary Stiff de Cheval Capital

Seb explica por qué existen fusiones y adquisiciones en el sector del hosting, qué tipo de empresas le interesa adquirir a hosting.com y qué buscan los vendedores.

¿Qué estamos buscando?

Buscamos adquisiciones estratégicas que aporten algo nuevo a hosting.com. Eso puede ser una nueva ubicación, un producto ya existente, una marca en crecimiento o una base de clientes que encaje bien con la nuestra y pueda complementarla.

No nos alejamos demasiado del hosting, ya que sabemos en qué somos buenos, así que mientras más enfocado esté tu negocio en hosting, mejor. Dominios, certificados SSL, servidores, cuentas de revendedor, creadores de sitios web, complementos de hosting, configuraciones administradas: todo eso nos resulta interesante.

¿Qué estamos buscando?

¿Con quién trabajamos?

Si eres fundador de un negocio de hosting, sabemos que tu empresa es como tu bebé. Probablemente la has construido durante muchos años, con jornadas de 20 horas. Tu equipo es una extensión de tu familia y tienes una relación cercana con tus clientes. Como emprendedores que somos, entendemos esto muy bien, y nuestro objetivo principal siempre es cuidar a los clientes y ser justos con el personal.

También trabajamos con grupos más grandes que suelen querer separar una parte de su negocio, incluso desde entidades que cotizan en bolsa. Y también hemos adquirido “colecciones” de marcas de hosting de otros grupos.

Como operadores técnicos que somos, normalmente entendemos con rapidez los negocios de hosting y somos capaces de integrarlos y gestionarlos. Además, aportamos mucha profesionalidad y certeza de cierre gracias a nuestra posición destacada y a nuestros respaldos financieros.

¿Con quién trabajamos?

Cómo las adquisiciones nos han dado forma

Las empresas que se han sumado a hosting.com en los últimos años han influido en nuestro crecimiento y nos han hecho mejores como compañía. Nos han hecho más internacionales, más conscientes de las diferentes culturas y mercados, y nos han permitido fortalecer aún más la marca hosting.com. Aquí van algunos ejemplos.

  • HostingRaja

    HostingRaja es una de las empresas de hosting mejor calificadas de India, dirigida por Dhaneskar Mani y Shweta Shetty. Con sede en Bangalore, HostingRaja atiende a propietarios de negocios en toda India, y su cultura y experiencia son tan dinámicas y emocionantes como uno podría imaginar.

    Después de que HostingRaja se uniera al grupo hosting.com en 2023, el equipo incorporó otras empresas de hosting de India: Everdata, la base de clientes de Znetlive, Balasai, Hostcats, entre otras. Consolidamos servidores de varios centros de datos en India en nuestro hub indio en Equinix Mumbai. HostingRaja es también el equipo detrás de OVIPanel, al que hemos migrado a nuestra plataforma.

    Actualmente contamos con más de 120 colegas con base en Bangalore, que dan soporte tanto a HostingRaja como a hosting.com. Trabajamos con nuestros clientes de una manera verdaderamente india: llamadas telefónicas, WhatsApp y, a veces, hasta con trueques.

  • Colombia Hosting

    ColombiaHosting siempre ha sido la empresa de hosting líder en Colombia. Ubicados en Cali, Jose y Leonardo formaron un equipo que vendía hosting de primera calidad junto con soluciones de correo electrónico, y lo hicieron crecer rápidamente.

    En hosting.com pudimos fortalecer aún más la marca de Colombia Hosting y, además, usar al equipo de Cali como base para impulsar nuestro soporte global en español. ¡En tan solo un mes desde el lanzamiento del chat en vivo en español en hosting.com, ya estábamos atendiendo 100 chats de soporte al día!

    En 2025 superamos la capacidad de nuestra oficina y arrendamos nuestro propio edificio en Cali, lo que nos ha permitido seguir creciendo sobre las extraordinarias bases que heredamos.

  • Nimbus Hosting

    Nimbus Hosting es una empresa de hosting del Reino Unido enfocada en ofrecer hosting para agencias. Opera la plataforma Nimbus, que es principalmente una plataforma para WordPress basada en un stack personalizado de NGINX, además de varios servidores administrados para clientes que utilizan software como Laravel y Magento.

    Tomamos al equipo principal de ventas y gestión de cuentas de Nimbus como base para nuestra operación de ventas en hosting.com. Olly, quien lideraba el área de ventas en Nimbus, es ahora nuestro director global de ventas. Hemos pasado de patrocinar pequeños eventos de agencias en pueblos rurales de Inglaterra a ser patrocinadores principales de WordCamp US.

  • Rocket.net

    Rocket se unió a hosting.com en agosto de 2025. Al ser la empresa número 160 de más rápido crecimiento en Estados Unidos, era muy importante para nosotros no alterar las operaciones diarias de Rocket.

    Ben Gabler, fundador de Rocket, pasó a ser Chief Product Officer de hosting.com. Desde su rol como CEO de Rocket, contrató a Jess Frick, una veterana de WordPress, para continuar haciendo crecer la marca y el equipo de Rocket.

    Incluso antes de anunciar oficialmente nuestra asociación, ya habíamos encontrado la forma de integrar el producto de Rocket.net con hosting.com, lo que permitió que los clientes de hosting.com pudieran disfrutar de inmediato de todos los beneficios del producto de Rocket.net.

Nuestra estrategia de fusiones y adquisiciones es integrar y lograr que las personas se identifiquen como un solo equipo

Hosting.com. Pero eso no significa que las marcas deban desaparecer, que los equipos deban fusionarse por completo, ni que las culturas tengan que dejarse de lado. Cuando una empresa se une al grupo hosting.com, buscamos lo mejor que cada parte tiene para ofrecer e intentamos incorporar lo mejor de cada una a nuestro grupo. Buscamos adquisiciones estratégicas que nos hagan mejores como grupo y que mejoren la experiencia de nuestros clientes.

Nuestra familia en crecimiento

No se trata de volumen, sino de visión. Respaldamos a las marcas que están construyendo algo duradero y las ayudamos a llegar aún más lejos. Cada una aporta algo real a la historia de hosting.com, con sus propias fortalezas, alineadas en un mismo propósito. Estos son solo algunos ejemplos de las más de 30 adquisiciones que hemos realizado en los últimos tres años, de marcas destacadas de todo el mundo.

Lo que dicen nuestros fundadores

  • FastComent

    "FastComet siempre se ha tratado de empoderar a las personas para construir su presencia en línea con velocidad, simplicidad y confiabilidad. Desde el primer día, hemos creído que un buen servicio significa mucho más que tiempo de actividad... En hosting.com, hemos encontrado un socio que comparte estos valores, lo que convierte a esto en el siguiente paso natural en nuestra misión: escalar lo que mejor hacemos sin dejar de estar arraigados en los principios en los que confían nuestros clientes."

    Georgi Yanev,FastComet
  • A2 Hosting

    "Se hizo evidente que, para crecer como empresa, necesitábamos unirnos a una organización que tuviera el tamaño, la escala y los recursos que no teníamos de forma independiente... Manteniendo al mismo tiempo esa esencia especial de enfoque en el cliente y rendimiento que nos ha traído hasta aquí, hosting.com la llevará al siguiente nivel."

    Bryan,A2 Hosting
  • Rocket.net

    Después de lanzar Rocket.net en 2020, alcanzamos los 10 millones de dólares en ingresos anuales recurrentes (ARR) en tan solo 5 años, lo que nos posicionó como una de las empresas de hosting de más rápido crecimiento en la historia gracias a nuestra tasa de crecimiento interanual, ubicándonos en el puesto #167 del Inc5000 en 2025. A medida que seguíamos creciendo rápidamente, necesitábamos escalar nuestro negocio para evitar ofrecer una experiencia de cliente por debajo del estándar. Después de hablar con Seb y su equipo durante aproximadamente un año, me di cuenta de que unir fuerzas era una decisión obvia, ya que juntos podíamos contar una historia mucho mejor. El equipo de hosting.com nos permitió de inmediato alcanzar la escala que necesitábamos para seguir creciendo en Rocket.net, y la plataforma de Rocket.net allana el camino para que hosting.com se convierta en un líder de la industria.

    Ben Gabler,Rocket.net

Cómo contactarnos

Puedes escribirnos en cualquier momento a [email protected] para coordinar una llamada informal de presentación. Con gusto te daremos asesoría, conversaremos sobre las opciones disponibles, o simplemente nos pondremos en contacto contigo.


Puedes encontrar representantes de hosting.com en eventos de la industria alrededor del mundo. Acércate a nosotros en el evento si contamos con un stand, o escríbenos por correo electrónico antes de que comience. Somos accesibles y siempre estamos abiertos a conversar. Si no logras encontrarnos, busca la camiseta verde brillante. Y pregunta por alguien del equipo de desarrollo de negocios o de fusiones y adquisiciones.

Cómo contactarnos

Preguntas frecuentes

Normalmente comenzamos con una llamada o reunión para presentarnos y luego evaluar si existe una oportunidad para ambas partes. Si el proceso continúa, pediremos información básica (como un estado de pérdidas y ganancias mensual simple) para darte rápidamente una valoración indicativa o un posible camino a seguir, solo para que sepas dónde nos encontraríamos. Por supuesto, no hay ninguna obligación, y estamos encantados de darte una valoración para que conozcas el valor de tu negocio.

Por supuesto. Te enviaremos un NDA mutuo que garantiza total confidencialidad.

Buscamos entender cómo se vería el negocio bajo nuestra propiedad. Esto incluiría factores como crecimiento, sinergias, oportunidades con proveedores, ventas cruzadas, y más.

Necesitamos personas talentosas y muchas veces trabajar para un grupo de hosting como hosting.com representa una fantástica nueva oportunidad para gran parte de tu equipo.

Podemos evaluar varios modelos. Algunos operadores desean seguir adelante, mientras que otros prefieren continuar dentro de nuestra estructura más amplia. Por favor, sé claro sobre lo que idealmente te gustaría hacer.

No hay reglas estrictas, pero normalmente buscamos empresas con ingresos superiores a $2 millones. Sin embargo, también pueden ser interesantes negocios más pequeños en rápido crecimiento, aquellos con una oferta de productos que complemente la nuestra o con una estructura muy sencilla. De todas formas, no dudes en contactarnos para iniciar una conversación sin importar el tamaño de tu negocio.

Siempre estamos dispuestos a viajar. Puedes encontrarnos en muchos eventos o tras una llamada introductoria, estamos felices de desplazarnos y conocerte en persona, sin importar en qué parte del mundo te encuentres.

Somos flexibles. Ayuda si estás utilizando software estándar como cPanel, Enhance, DirectAdmin y software de facturación como Upmind o WHMCS, pero no es un requisito excluyente.

Información financiera y respaldo

Hosting.com es propiedad de sus fundadores y su equipo directivo, quienes también la dirigen. Contamos, además, con el respaldo de inversores externos, incluido Oakley Capital, un inversor institucional paneuropeo con 20 años de trayectoria asociándose con negocios tecnológicos de rápido crecimiento. También contamos con el respaldo de los prestamistas Barings y Bain Capital.

Nuestra empresa matriz tiene sede en Luxemburgo, y contamos con oficinas físicas en Londres, Nairobi, Colonia, Cali, Melbourne, Bangalore, Hyderabad, Júpiter, Sofía, Plovdiv, Manila y Denpasar.

Brokers y asesores

Si eres un broker o representas a un vendedor y deseas enviar un memorando de información (IM) o ponerte en contacto, por favor escríbenos a [email protected].