OpenClaw viene preinstalado en un servidor en la nube que nosotros actualizamos, monitoreamos y respaldamos por ti. Conecta tus aplicaciones de chat y mantén tu asistente disponible las 24 horas, todos los días.
OpenClaw preinstalado en un servidor completamente administrado
- OpenClaw preinstalado: omite la configuración y comienza a chatear
- Servidor completamente administrado, actualizado, monitoreado y respaldado por nosotros
- Tu agente, tus claves, tus datos: tuyos desde el primer día
- Garantía de disponibilidad del 99.99%: un asistente que nunca duerme
Nosotros nos encargamos de la administración
Las actualizaciones, el firewall, el monitoreo y las copias de seguridad diarias corren por nuestra cuenta. No tendrás que preocuparte por administrar el servidor.
Tú tienes el control
Un servidor dedicado exclusivamente para ti, tus claves de API y un agente que puedes configurar y personalizar como quieras desde tu panel de control. Sin limitaciones ni bloqueos.
Usa tu propio modelo
Utiliza tu propia clave de API y paga directamente las tarifas de tu proveedor. Sin créditos incluidos, sin costos adicionales y sin fechas de vencimiento. Cambia de proveedor cuando quieras.
Conoce OpenClaw
OpenClaw es el asistente de IA de código abierto que ha revolucionado Internet, con más de 375,000 estrellas en GitHub en solo unos meses. Se conecta con las aplicaciones de chat que ya utilizas, como WhatsApp, Telegram, Discord, Slack y más de 20 plataformas, para ofrecerte un potente agente de IA capaz de navegar por Internet, ejecutar tareas programadas, recordar el contexto y actuar en tu nombre. Lo único que necesita es una máquina que nunca se apague.
Nosotros nos encargamos de eso. Cada servidor de OpenClaw se configura a partir de una imagen preconfigurada con OpenClaw instalado, configurado de forma segura y ejecutándose como un servicio. Sin instaladores ni complicaciones con dependencias. Solo agrega la clave de tu proveedor de IA, conecta tu aplicación de chat favorita y comienza a hablar con tu asistente.
Y como el servidor está completamente administrado, nunca tendrás que preocuparte por las actualizaciones del sistema operativo, los parches de seguridad, los firewalls o las copias de seguridad. Tu agente sigue siendo realmente tuyo: tus conversaciones, tus archivos de memoria y tus claves de API, alojados en una infraestructura que nosotros cuidamos las 24 horas.
Planes de Hosting para OpenClaw
Cada plan incluye un servidor completamente administrado con OpenClaw preinstalado, actualizado, monitoreado y con copias de seguridad diarias. Comienza con 4 GB y aumenta la capacidad de CPU, RAM y almacenamiento según tus necesidades, sin tiempo de inactividad, hasta llegar a 32 GB.
El software es gratuito y de código abierto. Tú pagas el Hosting, mientras que tu proveedor de IA te factura por separado el uso de los modelos.
Lo que puedes crear
Un asistente preinstalado y listo para empezar a trabajar desde el primer día.
Escríbele desde WhatsApp o Telegram como si fuera uno de tus contactos. Puede cambiar una reunión, enviar mensajes a las personas involucradas y seguir recordando la conversación la próxima semana.
Recibe a las 7:00 a. m. un resumen de tu calendario, bandeja de entrada y métricas. Programa informes, recordatorios y verificaciones recurrentes que se ejecutan aunque tú no los recuerdes.
El control del navegador integrado compara una docena de fuentes y supervisa páginas para detectar cambios. Luego te envía las conclusiones en lugar de una simple lista de enlaces.
Dirige a tu familia, proyectos o incluso a toda una comunidad hacia agentes independientes y aislados, cada uno con su propio espacio de trabajo, memoria y reglas.
Cómo funciona
- Elige tu plan. Tu servidor administrado se implementa a partir de una imagen preconfigurada con OpenClaw instalado, protegido y ejecutándose como un servicio desde el primer momento.
- Abre tu panel de control. Copia el token de tu Gateway, elige cómo se autenticarán los nuevos dispositivos y agrega la clave de tu proveedor de IA: Claude, OpenAI, Gemini, xAI u OpenRouter. No necesitas comprar créditos con nosotros ni pasar por intermediarios.
- Conecta tu aplicación de chat. Escanea un código QR para vincular WhatsApp o Telegram y envía mensajes a tu asistente como lo harías con cualquier otro contacto.
Eso es todo: tu asistente estará disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. A partir de ahí, nosotros mantenemos el servidor actualizado, monitoreado y respaldado, mientras tú mantienes el control de tu agente: tus claves, tus conversaciones y tus archivos de memoria siguen siendo tuyos.
¿Por qué usar OpenClaw?
Todo lo que necesitas para ejecutar un asistente de IA privado y disponible en todo momento, listo desde el momento en que tu servidor se inicia.
Imagen preinstalada
Instalado, configurado y ejecutándose como un servicio desde el primer inicio, en un servidor que nosotros administramos.
Más de 23 canales de chat
WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Signal, Teams, Google Chat, Matrix, IRC, LINE, WeChat y más.
Usa tu propio modelo
Claude, OpenAI, Gemini y OpenRouter mediante una clave de API, un plan Claude Pro/Max o modelos locales con Ollama.
Herramientas de agente integradas
Control del navegador, tareas programadas, espacio de trabajo Canvas en tiempo real, sesiones y acciones en Discord y Slack.
Enrutamiento de múltiples agentes
Dirige canales, cuentas o personas hacia agentes aislados, cada uno con su propio espacio de trabajo.
Directorio de habilidades de ClawHub
Amplía las capacidades de tu asistente con habilidades y plugins desarrollados por la comunidad.
Seguro desde el primer momento
Autenticación con bloqueo ante cualquier fallo, Gateway vinculado a localhost, configuraciones de seguridad predeterminadas intactas y un sistema operativo que mantenemos actualizado.
Código abierto, licencia MIT
Gratuito para ejecutar, sin costos de licencia y con mantenimiento activo mediante lanzamientos semanales.
Lo que dicen nuestros clientes
ExcelenteExcelente, tienen un soporte a TODOS los temas en general, hasta el momento me han ayudado en lo que está en sus manos, muchas gracias y EXCELENTE servicio.
Jesus Bolivar
Muy buen servicioMuy buen servicio, rápido, barato y soporte técnico inmediato y profesional
Augusto Ferreira
Tuve un problema de acceso a mi VPSTuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.
Ecofarma Droguería en línea
¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte
Nuestro equipo está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana para ayudarte a elegir el plan adecuado y poner tu asistente en línea.
Preguntas frecuentes
OpenClaw es un asistente personal de IA de código abierto (MIT) que puedes alojar por tu cuenta. Un único proceso Gateway conecta tus aplicaciones de chat favoritas con un agente de IA que cuenta con herramientas, navegación web, programación de tareas, memoria y habilidades. Así puedes enviar mensajes a tu propio asistente desde cualquier lugar.
Tu VPS se implementa a partir de una imagen preconfigurada. Solo tienes que elegir el dominio en el que quieres instalarlo. OpenClaw viene instalado, configurado de forma segura y preparado para ejecutarse como un servicio en segundo plano. Solo agrega la clave de tu proveedor de IA y conecta tus aplicaciones de chat.
No, and that is deliberate. OpenClaw is bring your own model. You connect an API key from Anthropic, OpenAI or Google (or a Claude Pro/Max subscription, or free local models via Ollama) and pay your provider directly at their rates. No bundled credits means no markup, no expiry, and the freedom to switch models any time.
OpenClaw está diseñado para funcionar con un Gateway disponible en todo momento. Si lo ejecutas en una computadora portátil, tu asistente dejará de estar disponible cada vez que cierres la tapa o el equipo entre en suspensión.
Un VPS lo mantiene disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y la documentación oficial de OpenClaw recomienda este tipo de implementación.
Más de 23 canales, incluidos WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Signal, Microsoft Teams, Google Chat, Matrix, IRC, LINE, WeChat y WebChat integrado.
Ten en cuenta que iMessage requiere un equipo con macOS, por lo que no está disponible en un VPS con Linux.
Sí, siempre que esté configurado correctamente. Nuestra imagen viene configurada de forma segura desde el inicio. El Gateway de OpenClaw requiere autenticación de forma predeterminada y está vinculado únicamente a localhost.
Nuestra imagen mantiene estas configuraciones de seguridad, y nuestras guías explican cómo habilitar un acceso remoto seguro mediante un túnel SSH o Tailscale.