Eliminamos el malware, corregimos la vulnerabilidad que permitió el acceso y protegemos tu sitio de cara al futuro. Tus archivos se comparan con una base de datos de más de 15 millones de firmas de malware conocidas. El trabajo comienza apenas realizas tu pedido.
¿Tu sitio de WordPress fue hackeado? Lo limpiamos hoy mismo.
- Malware eliminado y causa raíz solucionada
- Eliminación de la advertencia "Sitio engañoso más adelante"
- Solución garantizada o te devolvemos tu dinero
- Limpieza puntual o protección continua
3 pasos hacia un sitio limpio
Cuéntanos la dirección de tu sitio y qué está fallando. Solo toma un par de minutos comenzar, con un checkout seguro en todo momento.
Un experto en seguridad de WordPress realiza una copia completa de tu sitio y escanea tus archivos y tu base de datos contra más de 15 millones de firmas de malware conocidas.
Eliminamos el malware, corregimos la causa y te explicamos qué encontramos. Si Google marcó tu sitio, también te ayudamos a levantar la advertencia.
No necesitas alojar tu sitio en hosting.com para usar nuestra limpieza única. Si limpiamos tu sitio web y lo alojas en otro proveedor, te ofrecemos un mes de Hosting gratis para que puedas migrar a nuestros servicios de Hosting premium.
Qué incluye
Eliminación de malware
Escaneamos tu sitio con nuestra base de datos de firmas de malware, eliminamos la amenaza e identificamos cómo ingresó para que no vuelva a suceder.
Recuperación de sitios hackeados
Páginas desfiguradas, inyecciones de spam, redirecciones maliciosas. Limpiamos la infección y bloqueamos la vía de acceso que utilizó.
Eliminación de advertencias de Google
Si tu sitio muestra "Sitio engañoso más adelante" o fue eliminado de los resultados de búsqueda, lo limpiamos y solicitamos una revisión a Google.
Fortalecimiento de WordPress
Protección de inicio de sesión, permisos de archivos y ajustes de configuración que cierran las vías de acceso más comunes.
Reparación de sitios rotos
Pantallas en blanco, errores 500 y 403, checkouts y formularios de contacto que no funcionan. Muchas veces son síntomas de un hackeo; de cualquier forma, los solucionamos.
Protección continua
Con el plan de mantenimiento, tu sitio se escanea dos veces al día y se parchea contra nuevas vulnerabilidades antes de que sean explotadas.
Ingenieros en seguridad de WordPress, no un plugin
Los plugins de seguridad automatizados detectan el malware conocido, pero no corrigen la vulnerabilidad detrás del ataque ni pueden recuperar un sitio que ya está caído. Cada limpieza aquí la realiza un ingeniero que busca la causa, no solo el síntoma.
Llevamos años reparando sitios de WordPress de todos los tamaños y sabemos que tu sitio es tu negocio. Por eso la garantía es simple: si no logramos solucionarlo, no pagás.
Lo que dicen nuestros clientes
Tuve un problema de acceso a mi VPSTuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.
Ecofarma Droguería en línea
Tienen los mejores planes y políticasTienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.
Lokanatha Das
Solucionan tus problemasLo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.
Aitor Saiz
Preguntas frecuentes
Nuestro equipo está formado por expertos en WordPress altamente capacitados y con amplia experiencia, capaces de resolver prácticamente cualquier problema. En el raro caso de que no podamos solucionar tu sitio web, te reintegraremos el importe completo del servicio de Reparación Única.
Sí. Esa advertencia significa que Google detectó malware en tu sitio. Eliminamos la infección y luego solicitamos una revisión a Google para levantar la advertencia. La resolución depende de Google, pero por lo general se concreta a los pocos días de una revisión favorable.
No, estos servicios están disponibles exclusivamente para sitios web de WordPress.
La mayoría de las reparaciones toma solo unas horas y suele completarse en un día. Si surge algún inconveniente inesperado, tu experto de WordPress asignado te mantendrá informado sobre demoras o pasos adicionales necesarios.
La limpieza puntual soluciona lo que está mal en este momento. El plan de mantenimiento evita que vuelva a pasar: actualizaciones, monitoreo, parches y limpiezas ilimitadas, con ingenieros disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.