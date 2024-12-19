Hosting para WordPress administrado, con auténticos expertos en seguridad vigilando su sitio día y noche. Pusimos protecciones en marcha antes de que las correcciones fueran públicas, y todos los servidores que administramos ya están actualizados.
El fallo de seguridad de PHP: cómo protegimos a nuestros clientes
- Protección contra malware en todos los planes
- Copias de seguridad diarias, almacenadas de forma segura fuera del servidor
- Valorado con 4,8/5 en Trustpilot
Un grave fallo de seguridad en PHP: lo que debe saber
Se ha detectado un grave fallo de seguridad en PHP, el software sobre el que funciona WordPress. Podría permitir que atacantes tomen el control de un sitio web sin necesidad de contraseña. Las correcciones se publicaron el 21 de octubre de 2026, y la CISA, la agencia de ciberseguridad de EE. UU., insta a todos a instalarlas de inmediato. Actualizar WordPress, los temas o los plugins no soluciona el problema, porque el fallo está en el propio PHP. Lea la alerta de la CISA para conocer todos los detalles.
Si está en uno de nuestros planes administrados, la actualización ya está hecha y no tiene que hacer nada al respecto. Si administra su propio servidor, la actualización de PHP depende de usted, y nuestra guía completa le explica cómo hacerlo.
Cómo mantenemos su sitio seguro
Su sitio funciona con PHP, y mantenerlo seguro es nuestro trabajo. Así gestionamos este incidente y así cuidamos de su sitio el resto del tiempo.
Personas reales intervienen a cualquier hora. Para esta actualización, nuestros equipos trabajaron durante toda la noche.
Actualizamos decenas de miles de sistemas, de modo que todos los servidores que administramos cuentan con la corrección.
Con Monarx e Imunify360, añadimos reglas de protección antes de que las correcciones fueran públicas.
Las copias se guardan lejos del servidor de su sitio, por lo que siempre hay una copia limpia que restaurar.
Hacerlo usted mismo frente al hosting para WordPress administrado de hosting.com
Mantener su sitio actualizado es algo que puede hacer usted mismo, o puede dejar que nuestro hosting administrado se encargue. Esto es lo que implica cada opción:
Más de 100.000 sitios web migrados, sin estrés
Cambiar de proveedor de hosting es la parte que a la mayoría de la gente le da más pereza. También es la parte que más hemos hecho nosotros. Nuestro equipo se encarga de la migración por usted.
- Más de 100.000 migraciones de sitios web completadas
- 4,8/5 en Trustpilot, con más de 7.200 reseñas
- 97 % de satisfacción de los clientes, medida en cada ticket de soporte
- Menos de 1 minuto de tiempo medio de respuesta en el chat en vivo
El equipo que migra su sitio es el mismo equipo interno que lo cuida las 24 horas del día. La migración es gratuita en todos los planes.
Excelente, tienen un soporte a TODOS los temas en general, hasta el momento me han ayudado en lo que está en sus manos, muchas gracias y EXCELENTE ser... Ver más
Muy buen servicio, rápido, barato y soporte técnico inmediato y profesional... Ver más
Lo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, l... Ver más
Tuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecie... Ver más
Preguntas frecuentes
Los investigadores de seguridad registraron intentos de explotar el fallo antes de que las correcciones fueran públicas, incluido uno el 17 de octubre. No está claro si alguno de ellos habría funcionado contra un sitio web real.
Si desea estar seguro, busque archivos o cuentas de usuario que no reconozca y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del chat en vivo. Todos los planes incluyen además protección contra malware, que ayuda a mantener los sitios limpios día a día.
Si está en uno de nuestros planes administrados, sí. Actualizamos todos los servidores que administramos, incluidas las versiones de PHP al final de su ciclo de vida que algunos clientes todavía utilizan, y su sitio conserva su versión actual de PHP.
Como es posible que el número de versión no cambie, puede pedir a nuestro equipo de soporte que lo confirme, o comprobar que la fecha de compilación en la salida de phpinfo() de su sitio sea el 21 de octubre. Las versiones anteriores ya no reciben correcciones periódicas, por lo que sigue valiendo la pena planificar una actualización cuando le convenga.
No. Su sitio actual permanece en línea durante todo el proceso mientras creamos y probamos una copia en nuestros servidores.
Usted previsualiza la copia en una dirección web temporal y la aprueba antes de que se realice ningún cambio. La migración es gratuita en todos los planes, la mayoría tarda entre 30 minutos y 48 horas según el tamaño del sitio, y todos los planes incluyen una garantía de devolución del dinero de 30 días.