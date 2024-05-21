*Nombre de dominio gratuito incluido

El dominio gratuito aplica a los planes anuales o de mayor duración e incluye el primer año de registro en TLD elegibles. A partir del segundo año, se renueva a la tarifa estándar. El precio promocional aplica únicamente al período inicial y, posteriormente, el plan se renueva a la tarifa regular.

** Garantía de reembolso de 30 días

Cancela dentro de los primeros 30 días para recibir un reembolso completo del costo del hosting. Los dominios, las renovaciones y los complementos no son reembolsables una vez adquiridos.