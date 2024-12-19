Ahora estamos convirtiendo esa experiencia en un verdadero programa de partners para agencias: te enviamos trabajo, te respaldamos y crecemos contigo a medida que asumes más proyectos.
20 años de hosting para agencias, creciendo juntos
Las solicitudes se revisan personalmente. Cada partner comienza con una conversación, no con un contrato.
Estamos construyendo un ecosistema de comunidad.
Es simple. Tenemos clientes que necesitan ayuda de profesionales y agencias con experiencia: crear un sitio, lanzarlo, mantenerlo funcionando. Y tenemos profesionales y agencias como clientes que hacen exactamente ese trabajo. Este programa conecta a ambos.
Los partners no son solo un nombre en una lista. Tú ayudas a definir cómo funciona esto: qué construimos y qué cambiamos. Tu huella queda en el programa.
Cory Miller, Chief Evangelist, hosting.com
Conócenos en nuestros eventos
Tenemos una presencia habitual en eventos de comunidades globales, incluido el próximo WordCamp US.
Para quién es este programa
El programa está dirigido a profesionales que crean, lanzan y mantienen sitios web para clientes, especialmente en WordPress, aunque cada vez más también con IA. También es ideal para quienes ofrecen servicios adicionales o de valor agregado, como marketing, SEO, redes sociales y mantenimiento.
Está abierto a todos los países y tamaños de negocio. Tenemos 700,000 clientes en 181 países.
Tú eres el negocio y cada sitio de tus clientes pasa por ti.
Equilibran la entrega de proyectos, las ventas y el soporte con un equipo ágil.
Administran decenas o cientos de sitios donde la disponibilidad es lo más importante.
Reconocidos por su experiencia en una industria, plataforma o servicio específico.
Beneficios para tu agencia
Ya has visto programas de partners que en realidad son solo niveles de descuento con trabajo adicional. Este no es así. Esto es lo que realmente obtienes.
Nuestros clientes nos piden ayuda todos los días para crear, migrar, proteger y mantener sus sitios. Ese trabajo llega directamente a ti, no son leads de un marketplace.
Comienza donde tú lo dejaste, no desde cero después de que ya hayas hecho todo el diagnóstico.
Para tus propias migraciones y para los clientes que traigas contigo.
Un partner manager dedicado para ayudarte con los clientes que tengas en hosting.com y brindarte asistencia.
Aparece en nuestro directorio para que nuestros clientes puedan encontrarte y ayuda a definir cómo funciona. Disponible a partir de 2026.
Sesiones semanales de consulta, más de 4 transmisiones en vivo al mes y un Slack dedicado. Un espacio real para compartir experiencias y obtener acceso directo a nuestro equipo.
Cómo crece el programa, qué herramientas desarrollamos y qué cambios hacemos. Tú ayudas a definirlo y nosotros actuamos de forma visible.
Una vez aprobado, eres un partner certificado de hosting.com. Puedes mostrar el distintivo en tu propio sitio web y en tus propuestas si lo deseas. Les demuestra a tus clientes que su hosting está respaldado por una plataforma que lleva más de 20 años administrando sitios web.
Una alianza diseñada para crecer contigo
A medida que nosotros crecemos, tú también. Más clientes que necesitan ayuda significa más trabajo para ti y una comunidad más grande para construir juntos. Estamos aquí a largo plazo y queremos que tú también formes parte.
Inicia un chat con Orbi, cuéntale quién eres y dile que quieres unirte al programa de partners. Orbi recopilará información básica y se la hará llegar al equipo.
Una conversación real, no un interrogatorio. Queremos conocer tu agencia, tus clientes y entender dónde podemos ayudarte realmente.
Nosotros mismos revisamos cada solicitud. Si hay compatibilidad, eres parte del programa.
¿Por qué tenemos un proceso de aprobación? Porque ponemos a nuestros partners en contacto con nuestros clientes. Esa recomendación lleva nuestro nombre y el tuyo, por eso mantenemos el estándar alto de forma intencional.
Las herramientas que necesitas para gestionar el trabajo de tus clientes con nosotros
Gestionar sitios para clientes en el día a día debería ser sencillo. Agrega a tu equipo o a tu cliente a cualquier cuenta con el nivel de acceso adecuado, entrega un sitio terminado o recibe uno transfiriéndolo entre cuentas, y trae nuevos sitios de clientes a nuestra plataforma sin costo. Todo desde un solo lugar.
Agrega a tu equipo o a tu cliente a una cuenta y elimínalo cuando termine el proyecto.
Entrega un sitio a tu cliente o recibe uno sin tener que pasar por una migración complicada.
Tú pagas y facturas al cliente, o le transfieres la facturación. Tú decides, sitio por sitio.
Trasladamos los nuevos sitios de tus clientes a nuestra plataforma sin costo para ti.
Todos los sitios de tus clientes en un solo lugar.
¿Quieres ofrecer Hosting bajo tu propia marca?
Eso es diferente de ser un partner. Si prefieres vender Hosting por tu cuenta, nuestra plataforma para revendedores te ofrece cPanel y WHM con marca blanca: tú estableces los precios y nosotros administramos los servidores.
Lo que dicen nuestros clientes
ExcelenteExcelente, tienen un soporte a TODOS los temas en general, hasta el momento me han ayudado en lo que está en sus manos, muchas gracias y EXCELENTE servicio.
Jesus Bolivar
Muy buen servicioMuy buen servicio, rápido, barato y soporte técnico inmediato y profesional
Augusto Ferreira
Solucionan tus problemasLo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.
Aitor Saiz
Preguntas frecuentes de las agencias
Nada. Empezamos con una conversación y, si es una buena opción para ti, te damos la bienvenida.
Damos la bienvenida a agencias y profesionales de todos los tamaños. Revisamos cada solicitud para mantener un alto nivel de calidad, ya que nuestro nombre está asociado a cada recomendación, pero no existe un límite para los buenos partners.
Por supuesto, necesitas tener algún nivel de experiencia o relación con hosting.com para ser elegible.
El lanzamiento está previsto para 2026. Mientras tanto, compartimos directamente a nuestros clientes los datos de nuestros partners cuando surge una necesidad.
No. Las herramientas de colaboración están disponibles para los clientes que alojes con nosotros, y el programa de referidos funciona cada vez que nos recomiendas nuevos clientes.
No buscamos presionarte para que migres a tus clientes con nosotros. La relación se construye con el tiempo, a través de la confianza y una buena colaboración.
No. El hosting para revendedores está pensado para vender servicios de hosting bajo tu propia marca, donde tú estableces los precios y lo gestionas como tu propio producto.
El programa de partners es una colaboración que incluye referidos, comunidad, soporte y herramientas para trabajar con tus clientes.
Si quieres revender servicios de hosting, consulta nuestra plataforma para revendedores.