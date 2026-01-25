Hosting VPS ultra confiable hasta 20 veces más rápido que otros
Hosting VPS potente con recursos dedicados de procesador y memoria para un rendimiento excepcional incluso durante picos de tráfico.
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Administración de Servidor 100% Libre de Preocupaciones con HostGuard
*El precio promocional mostrado corresponde a un plazo de 12 meses y se renovará a la tarifa regular al finalizar el período introductorio
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El hosting VPS es una opción versátil, utilizada principalmente por:
Te recomendamos cambiar a hosting VPS cuando las necesidades de tu sitio web superen los recursos disponibles en los planes de hosting compartido, por ejemplo:
En estos casos, el hosting VPS ofrece una actualización adecuada. Equilibra los recursos limitados del hosting compartido con el mayor costo y complejidad del hosting dedicado, siendo ideal para negocios en crecimiento.
Todos los planes incluyen Turbo, es decir, almacenamiento NVMe y LiteSpeed, lo que se traduce en mejores posiciones en buscadores, menores tasas de rebote y más conversiones
Todos los planes de hosting incluyen unidades de estado sólido NVMe para un rendimiento óptimo
Compatible con PHP, Node.JS y otros programas populares. Implementa mediante Git, SSH o FTPS.
Servidores ultraconfiables y equipos dedicados garantizan que tu sitio web esté siempre disponible y en funcionamiento
Nuestro equipo migrará tu sitio a hosting.com sin costo. Contáctanos para conversar sobre un plan de migración sin tiempo de inactividad para tus sitios.
Protege tu sitio web con certificados SSL gratuitos impulsados por Let's Encrypt, incluidos de forma estándar
Nuestro equipo está disponible las 24 horas, los 365 días del año.
Nuestros planes de VPS cuentan con recursos aislados para un rendimiento garantizado. Sin vecinos ruidosos que afecten tu servidor.
El hosting VPS administrado incluye un Panel de Control cPanel fácil de usar, que ofrece una interfaz intuitiva para quienes no cuentan con conocimientos técnicos especializados y desean administrar su servidor de forma eficaz. Hosting.com se distingue por ofrecer la interfaz completa de cPanel, un beneficio que no todos los proveedores de cPanel ofrecen. La administración por línea de comandos, disponible en los planes de VPS no administrado, es más adecuada para desarrolladores experimentados o personas con conocimientos técnicos que buscan un control detallado sobre su entorno de hosting.
El hosting VPS administrado incluye un Panel de Control cPanel fácil de usar, que ofrece una interfaz intuitiva para quienes no cuentan con conocimientos técnicos especializados y desean administrar su servidor de forma eficaz. Hosting.com se distingue por ofrecer la interfaz completa de cPanel, un beneficio que no todos los proveedores de cPanel ofrecen. La administración por línea de comandos, disponible en los planes de VPS no administrado, es más adecuada para desarrolladores experimentados o personas con conocimientos técnicos que buscan un control detallado sobre su entorno de hosting.
Nuestro equipo de ventas de hosting.com está disponible 24/7 para ayudarte a entender qué plan se adapta mejor a tus necesidades.
Anycast DNS mejora el rendimiento cuando tu sitio recibe visitas, ya que ofrece tiempos de respuesta más rápidos, reduce la latencia y aumenta la redundancia.
HTTP/2 ofrece tiempos de carga de página significativamente más rápidos que HTTP gracias a su capacidad de entregar más solicitudes HTTP al mismo tiempo. HTTP/2 está basado en el proyecto SPDY de Google y representa la primera gran actualización de HTTP desde 1999.
Con Edge Side Includes (ESI), ya no tienes que marcar toda una página como no almacenable en caché solo porque una parte de ella no pueda serlo. En su lugar, puedes designar fácilmente qué secciones de tu página se almacenan en caché (o no).
Nuestro objetivo no es ganar premios. Nuestro objetivo es ofrecer las mejores soluciones de hosting web, rápidas y ultraconfiables. Aun así, estamos muy orgullosos de los logros de nuestro equipo. Desde nuestro lanzamiento en 2003, su arduo trabajo nos ha ayudado a obtener reconocimiento y distinciones como uno de los principales proveedores de hosting de la industria.
Tuve un problema de acceso a mi VPSTuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.
Ecofarma Droguería en línea
Tienen los mejores planes y políticasTienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.
Lokanatha Das
Solucionan tus problemasLo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.
Aitor Saiz
¿Tienes preguntas sobre el hosting VPS? A continuación, hosting.com tiene todas las respuestas que estás buscando.
VPS es la abreviatura de “servidor privado virtual”. Un VPS funciona dividiendo un servidor físico en varias máquinas virtuales independientes. Cada una de estas máquinas virtuales, o servidores privados virtuales, opera de forma completamente independiente de las demás. Es decir, cada VPS cuenta con su propio sistema operativo y su propia asignación de recursos, como RAM, CPU y espacio en disco. Esto te brinda un entorno muy similar al de un Servidor Dedicado, pero sin los costos asociados a este.
Elegir hosting VPS frente a otras soluciones ofrece numerosas ventajas, entre ellas:
Con el Hosting Compartido, tu sitio se aloja en un servidor donde compartes recursos, como CPU, memoria/RAM y espacio en disco, con otros usuarios. Por ejemplo, la mayoría de los principiantes que lanzan un nuevo sitio, ya sea en WordPress, Wix o cualquier otra plataforma, optan por un plan de Hosting Compartido, ya que es la opción de hosting más económica.
La principal desventaja del Hosting Compartido es que puede resultar poco flexible para usuarios más avanzados que buscan una configuración de servidor totalmente personalizada. Además, es posible que tu cuenta de hosting compartido se quede corta a medida que tu sitio gana popularidad y necesitas un servicio capaz de manejar el aumento de tráfico.
En pocas palabras, el hosting VPS es la solución perfecta cuando necesitas más potencia y flexibilidad que una cuenta de Hosting Compartido, pero sigues buscando una solución de hosting accesible. A diferencia del Hosting Compartido, no compartes espacio en disco, RAM ni CPU con otros usuarios. Podrías ver un VPS casi como si fuera tu propio “mini” Servidor Dedicado. Esto es lo que convierte al VPS en una solución de hosting mucho más potente.
Nuestras soluciones de VPS No Administrado y VPS Administrado también incluyen acceso root completo, lo que te permite explorar a fondo tu servidor y personalizarlo según tus necesidades específicas. Un VPS también te permite ejecutar software que exige más recursos y que no podría funcionar en un entorno de Hosting Compartido.
Por supuesto, si tienes dudas sobre qué solución de hosting elegir, nuestro equipo de Soporte al Cliente Guru Crew, disponible 24/7/365, está listo para ayudarte. Simplemente contáctanos por chat en vivo, teléfono o correo electrónico.
¡Las soluciones de Hosting VPS Administrado de hosting.com son muy fáciles de usar! Esto se debe a que incluimos el mismo panel de control cPanel, fácil de usar, que ofrecemos en nuestro entorno de Hosting Compartido, en estas cuentas VPS. Administra fácilmente tu software, sitios web, bases de datos, archivos, correo electrónico y mucho más, todo dentro de la interfaz gráfica intuitiva de cPanel.
Si buscas una actualización sencilla desde tu cuenta de Hosting Compartido y quieres seguir utilizando un panel de control intuitivo como cPanel, te recomendamos elegir una cuenta de VPS Administrado. ¡Nuestro equipo de soporte experto incluso puede migrar sin inconvenientes tu sitio web existente a un VPS Administrado, de forma gratuita!
Si, en cambio, eres un desarrollador experimentado que se siente cómodo trabajando con la línea de comandos y deseas contar con acceso root para personalizar completamente tu servidor, un VPS No Administrado sería la mejor opción para ti.
La necesidad de manejar un mayor tráfico a medida que tu sitio gana popularidad es probablemente la razón principal por la que estás considerando el hosting VPS. Si tu sitio web ha comenzado a experimentar un aumento constante en la cantidad de visitantes diarios, es el momento perfecto para considerar migrar a una solución de hosting VPS.
Sin embargo, existen varias razones adicionales para considerar el hosting VPS, entre ellas: