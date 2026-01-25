VPS Hosting

Hosting VPS ultra confiable hasta 20 veces más rápido que otros

Hosting VPS potente con recursos dedicados de procesador y memoria para un rendimiento excepcional incluso durante picos de tráfico.

  • Servidores Virtuales Ultrarrápidos con Recursos Dedicados
  • Planes Escalables que Crecen con tus Necesidades de Hosting
  • Soporte Experto 24/7
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Elige tu nivel de administración de VPS

Hosting VPS no administrado

Configura tu Servidor Personalizado por tu Cuenta

  • Administración por Línea de Comandos
  • Diferentes distribuciones de Linux: Ubuntu, CentOS, Debian
  • Control total sobre copias de seguridad y actualizaciones manuales
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Hosting VPS administrados

Administración de Servidor 100% Libre de Preocupaciones con HostGuard

  • Panel de Control cPanel Fácil de Usar
  • Sistema Operativo CloudLinux Preinstalado y Optimizado
  • Copias de Seguridad y Actualizaciones Totalmente Automatizadas
  • Seguridad del Servidor Administrada
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Hosting VPS administrado

*El precio promocional mostrado corresponde a un plazo de 12 meses y se renovará a la tarifa regular al finalizar el período introductorio

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Sistema operativo CloudLinux preinstalado.
Administra tu cuenta fácilmente con el panel de control cPanel.
Copias de seguridad y configuración de seguridad del servidor administradas por nosotros.
Actualizaciones diarias y automáticas del sistema operativo, sin necesidad de reiniciar.
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Hosting VPS no administrado

*El precio promocional mostrado corresponde a un plazo de 12 meses y se renovará a la tarifa regular al finalizar el período introductorio

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Elige entre varias distribuciones de Linux para instalar.
Configura y administra la seguridad y las copias de seguridad en tu servidor.
Control total sobre las actualizaciones y parches del sistema operativo.
What is VPS hosting used for?

What is VPS hosting used for?

El hosting VPS es una opción versátil, utilizada principalmente por:

  • Startups o pequeñas empresas: el VPS te ofrece un entorno de servidor confiable, de alto rendimiento y escalable, que puede crecer junto con tu negocio.
  • Plataformas de eCommerce: el VPS es el aliado perfecto para gestionar altos volúmenes de tráfico y transacciones seguras. Además, garantiza la protección de los datos de los clientes y una experiencia de compra fluida.
  • Desarrolladores: el hosting VPS es ideal para desarrolladores gracias al alto nivel de control que ofrece para configurar su entorno de hosting, permitiendo configuraciones personalizadas, instalaciones y pruebas.
¿Cuándo deberías cambiar a hosting VPS?

¿Cuándo deberías cambiar a hosting VPS?

Te recomendamos cambiar a hosting VPS cuando las necesidades de tu sitio web superen los recursos disponibles en los planes de hosting compartido, por ejemplo:

  • Tienes niveles de tráfico más altos y necesitas un rendimiento más estable.
  • Requieres mayor control sobre tu entorno de hosting, como la instalación de software o configuraciones específicas.
  • Tienes necesidades de seguridad más exigentes y requieres el entorno aislado de un servidor VPS, lo que minimiza el riesgo de accesos no autorizados o de competencia por recursos entre usuarios.

En estos casos, el hosting VPS ofrece una actualización adecuada. Equilibra los recursos limitados del hosting compartido con el mayor costo y complejidad del hosting dedicado, siendo ideal para negocios en crecimiento.

Funciones de VPS que obtienes con hosting.com

Turbo Hosting
Rendimiento más rápido con Turbo

Todos los planes incluyen Turbo, es decir, almacenamiento NVMe y LiteSpeed, lo que se traduce en mejores posiciones en buscadores, menores tasas de rebote y más conversiones

Soluciones de Hosting VPS con NVMe

Todos los planes de hosting incluyen unidades de estado sólido NVMe para un rendimiento óptimo

Ideal para Desarrolladores

Compatible con PHP, Node.JS y otros programas populares. Implementa mediante Git, SSH o FTPS.

99.9% Uptime
Compromiso de Disponibilidad del 99,9%

Servidores ultraconfiables y equipos dedicados garantizan que tu sitio web esté siempre disponible y en funcionamiento

Migration
Migración de Cuenta Gratuita

Nuestro equipo migrará tu sitio a hosting.com sin costo. Contáctanos para conversar sobre un plan de migración sin tiempo de inactividad para tus sitios.

Certificados SSL Gratuitos

Protege tu sitio web con certificados SSL gratuitos impulsados por Let's Encrypt, incluidos de forma estándar

Guru Support
Atención al Cliente 24/7/365

Nuestro equipo está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Recursos aislados, rendimiento garantizado

Nuestros planes de VPS cuentan con recursos aislados para un rendimiento garantizado. Sin vecinos ruidosos que afecten tu servidor.

Elige entre hosting VPS administrado o no administrado

Panel de Control cPanel Fácil de Usar vs. Administración por Línea de Comandos

El hosting VPS administrado incluye un Panel de Control cPanel fácil de usar, que ofrece una interfaz intuitiva para quienes no cuentan con conocimientos técnicos especializados y desean administrar su servidor de forma eficaz. Hosting.com se distingue por ofrecer la interfaz completa de cPanel, un beneficio que no todos los proveedores de cPanel ofrecen. La administración por línea de comandos, disponible en los planes de VPS no administrado, es más adecuada para desarrolladores experimentados o personas con conocimientos técnicos que buscan un control detallado sobre su entorno de hosting.

Sistema Operativo CloudLinux Preinstalado vs. Distintas Opciones de Distribuciones Linux

El hosting VPS administrado incluye un Panel de Control cPanel fácil de usar, que ofrece una interfaz intuitiva para quienes no cuentan con conocimientos técnicos especializados y desean administrar su servidor de forma eficaz. Hosting.com se distingue por ofrecer la interfaz completa de cPanel, un beneficio que no todos los proveedores de cPanel ofrecen. La administración por línea de comandos, disponible en los planes de VPS no administrado, es más adecuada para desarrolladores experimentados o personas con conocimientos técnicos que buscan un control detallado sobre su entorno de hosting.

¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte.

¿Tienes preguntas?
Estamos aquí para ayudarte.

Nuestro equipo de ventas de hosting.com está disponible 24/7 para ayudarte a entender qué plan se adapta mejor a tus necesidades.

Obtén la mayor velocidad posible para tu sitio web

Anycast DNS

Anycast DNS mejora el rendimiento cuando tu sitio recibe visitas, ya que ofrece tiempos de respuesta más rápidos, reduce la latencia y aumenta la redundancia.

HTTP/2

HTTP/2 ofrece tiempos de carga de página significativamente más rápidos que HTTP gracias a su capacidad de entregar más solicitudes HTTP al mismo tiempo. HTTP/2 está basado en el proyecto SPDY de Google y representa la primera gran actualización de HTTP desde 1999.

ESI

Con Edge Side Includes (ESI), ya no tienes que marcar toda una página como no almacenable en caché solo porque una parte de ella no pueda serlo. En su lugar, puedes designar fácilmente qué secciones de tu página se almacenan en caché (o no).

Las mejores soluciones de la industria – hosting.com

Nuestro objetivo no es ganar premios. Nuestro objetivo es ofrecer las mejores soluciones de hosting web, rápidas y ultraconfiables. Aun así, estamos muy orgullosos de los logros de nuestro equipo. Desde nuestro lanzamiento en 2003, su arduo trabajo nos ha ayudado a obtener reconocimiento y distinciones como uno de los principales proveedores de hosting de la industria.

Fastest Hosting
Best Web Hosting 2020
Hosting Advice Developers' Choice
High Performer Spring 2024
PCmag Editors' Choice

Lo que dicen nuestros clientes

5 Star Review

Tuve un problema de acceso a mi VPS

Tuve un problema de acceso a mi VPS y al cPanel debido a una migración anterior. El soporte técnico fue muy atento, investigaron el caso y restablecieron las credenciales correctamente. La comunicación fue clara y el problema se resolvió en poco tiempo. Buen servicio y soporte eficiente.

Ecofarma Droguería en línea

5 Star Review

Tienen los mejores planes y políticas

Tienen los mejores planes y políticas. También el servicio es increíble, los tiempos de respuesta son favorables y el servicio técnico también. Tienen planes para cualquier proyecto que necesiten.

Lokanatha Das

5 Star Review

Solucionan tus problemas

Lo primero, atienden a tus problemas y dudas. Si has cometido una equivocación son comprensibles. Y la equivocación del cliente la solucionan ellas, logrando la devolución de dinero gastado por el despiste del cliente. Educadamente, tomándose su tiempo pero informándote de todos los pasos. Impecables.

Aitor Saiz

Preguntas frecuentes sobre hosting VPS

¿Tienes preguntas sobre el hosting VPS? A continuación, hosting.com tiene todas las respuestas que estás buscando.

VPS es la abreviatura de “servidor privado virtual”. Un VPS funciona dividiendo un servidor físico en varias máquinas virtuales independientes. Cada una de estas máquinas virtuales, o servidores privados virtuales, opera de forma completamente independiente de las demás. Es decir, cada VPS cuenta con su propio sistema operativo y su propia asignación de recursos, como RAM, CPU y espacio en disco. Esto te brinda un entorno muy similar al de un Servidor Dedicado, pero sin los costos asociados a este.

Elegir hosting VPS frente a otras soluciones ofrece numerosas ventajas, entre ellas:

  • Mejor rendimiento y aislamiento: no compartes recursos con otros usuarios, por lo que tu audiencia disfrutará de un mejor rendimiento de tu sitio web en un entorno VPS.
  • Mayor control y personalización: el acceso root te permite configurar los ajustes del servidor para que se adapten completamente a tus necesidades de hosting.
  • Rentabilidad: obtienes la mayoría de los beneficios de un Servidor Dedicado, pero sin su costo.
  • Alta escalabilidad: a medida que tu sitio gana popularidad, también puedes aumentar fácilmente los recursos de tu VPS para acompañar ese crecimiento.
  • Capacidad para alojar software que exige muchos recursos: algunos programas no son compatibles con un entorno de Hosting Compartido, ya que necesitan más recursos para funcionar correctamente. Un VPS ofrece esos recursos adicionales.

Con el Hosting Compartido, tu sitio se aloja en un servidor donde compartes recursos, como CPU, memoria/RAM y espacio en disco, con otros usuarios. Por ejemplo, la mayoría de los principiantes que lanzan un nuevo sitio, ya sea en WordPress, Wix o cualquier otra plataforma, optan por un plan de Hosting Compartido, ya que es la opción de hosting más económica.

La principal desventaja del Hosting Compartido es que puede resultar poco flexible para usuarios más avanzados que buscan una configuración de servidor totalmente personalizada. Además, es posible que tu cuenta de hosting compartido se quede corta a medida que tu sitio gana popularidad y necesitas un servicio capaz de manejar el aumento de tráfico.

En pocas palabras, el hosting VPS es la solución perfecta cuando necesitas más potencia y flexibilidad que una cuenta de Hosting Compartido, pero sigues buscando una solución de hosting accesible. A diferencia del Hosting Compartido, no compartes espacio en disco, RAM ni CPU con otros usuarios. Podrías ver un VPS casi como si fuera tu propio “mini” Servidor Dedicado. Esto es lo que convierte al VPS en una solución de hosting mucho más potente.

Nuestras soluciones de VPS No Administrado y VPS Administrado también incluyen acceso root completo, lo que te permite explorar a fondo tu servidor y personalizarlo según tus necesidades específicas. Un VPS también te permite ejecutar software que exige más recursos y que no podría funcionar en un entorno de Hosting Compartido.

Por supuesto, si tienes dudas sobre qué solución de hosting elegir, nuestro equipo de Soporte al Cliente Guru Crew, disponible 24/7/365, está listo para ayudarte. Simplemente contáctanos por chat en vivo, teléfono o correo electrónico.

¡Las soluciones de Hosting VPS Administrado de hosting.com son muy fáciles de usar! Esto se debe a que incluimos el mismo panel de control cPanel, fácil de usar, que ofrecemos en nuestro entorno de Hosting Compartido, en estas cuentas VPS. Administra fácilmente tu software, sitios web, bases de datos, archivos, correo electrónico y mucho más, todo dentro de la interfaz gráfica intuitiva de cPanel.

Si buscas una actualización sencilla desde tu cuenta de Hosting Compartido y quieres seguir utilizando un panel de control intuitivo como cPanel, te recomendamos elegir una cuenta de VPS Administrado. ¡Nuestro equipo de soporte experto incluso puede migrar sin inconvenientes tu sitio web existente a un VPS Administrado, de forma gratuita!

Si, en cambio, eres un desarrollador experimentado que se siente cómodo trabajando con la línea de comandos y deseas contar con acceso root para personalizar completamente tu servidor, un VPS No Administrado sería la mejor opción para ti.

La necesidad de manejar un mayor tráfico a medida que tu sitio gana popularidad es probablemente la razón principal por la que estás considerando el hosting VPS. Si tu sitio web ha comenzado a experimentar un aumento constante en la cantidad de visitantes diarios, es el momento perfecto para considerar migrar a una solución de hosting VPS.

Sin embargo, existen varias razones adicionales para considerar el hosting VPS, entre ellas:

  • Estás administrando más de un sitio y necesitas recursos adicionales para hacerlos funcionar.
  • Quieres tener mayor control sobre la privacidad y la seguridad de tus sitios.
  • Tienes un negocio que genera ingresos o un sitio de comercio electrónico.
  • Quieres ejecutar software que exige muchos recursos y que no es compatible con los planes de Hosting Compartido.
  • Necesitas acceso root para tu servidor.
  • Quieres tener más control sobre tu servidor y configurarlo según tus necesidades específicas.
  • Estás desarrollando sitios para varios clientes.

En hosting.com, nuestro lema es «Nuestra velocidad, tu éxito». Y tenemos buenas razones para decirlo: sabemos que la velocidad de carga de tu sitio tiene un impacto directo en tus resultados.

Un retraso de solo 1 segundo en la carga de una página puede afectar considerablemente tu tasa de rebote y de conversión. Incluso si no tienes un sitio de comercio electrónico, la velocidad de carga también está relacionada con la satisfacción de los visitantes y el posicionamiento SEO.

Piensa en el último sitio web lento que visitaste. Probablemente presionaste el botón de atrás del navegador antes de terminar de esperar a que cargara. Aunque existen muchos factores que determinan el rendimiento de un sitio, uno de los más importantes es elegir el proveedor de hosting adecuado.

¡Elige un hosting rápido! ¡Elige hosting.com!

Lo que realmente puede llevar el rendimiento de tu sitio al siguiente nivel es nuestra opción Turbo Boost, que ofrece cargas de página de hasta 20 veces más rápidas en comparación con otras opciones de hosting VPS.

Nuestra solución VPS Turbo Boost:

  • Utiliza menos CPU y memoria que Apache, lo que permite obtener un mayor rendimiento.
  • Gestiona tus conexiones de forma más rápida y eficiente.
  • Ofrece una mayor estabilidad.

Al elegir nuestros Turbo Servers, también tendrás la opción de utilizar nuestra solución Turbo Caching. Turbo Caching aumenta aún más la velocidad de carga al almacenar en memoria todo el contenido HTML de tus páginas.

Esto significa que tus páginas pueden servirse sin tener que ejecutar PHP, proporcionando un impulso de rendimiento excepcional.

Turbo Boost es solo una de las funciones incluidas en nuestra plataforma exclusiva de alta velocidad SwiftServer. Otras soluciones diseñadas para mejorar la velocidad incluyen:

VPS con SSD

Los SSD (unidades de estado sólido) representan la nueva generación de tecnología de hosting.

Los discos duros tradicionales (HDD) utilizan discos giratorios y un cabezal de lectura y escritura para acceder a tus datos. Los SSD, en cambio, utilizan tecnología flash para acceder a la información de forma rápida y directa, sin tener que esperar a que el disco gire hasta la ubicación de los datos.

La tecnología SSD ya está presente en smartphones y en la mayoría de las laptops gracias a su excelente rendimiento. De hecho, los sitios alojados en SSD pueden ofrecer cargas de página hasta un 300 % más rápidas que los alojados en HDD.

Algunos proveedores de VPS afirman ofrecer hosting con SSD, pero es posible que solo utilicen SSD para el sistema operativo o las bases de datos, mientras que tus archivos permanecen almacenados en discos tradicionales.

En hosting.com utilizamos SSD para todo, incluidos tus archivos, para ofrecerte el mayor aumento de velocidad posible.

Por eso nuestro hosting con SSD carga las páginas más rápido que otras opciones y por eso incluso nuestro propio sitio está alojado en unidades de estado sólido.

Elige la ubicación de tu centro de datos

Otro factor clave en la velocidad de carga es la distancia entre tus datos y tus visitantes.

Si tus datos están ubicados en un hemisferio y tu visitante está en el otro, la información tardará más en llegar. Por eso ofrecemos múltiples ubicaciones de centros de datos, para que puedas alojar tu VPS lo más cerca posible de tus visitantes.

CDN gratuita

En hosting.com obtienes una CDN (red de distribución de contenido) gratuita.

Mientras que elegir la ubicación adecuada del centro de datos te permite alojar tu sitio cerca de tus visitantes, nuestra CDN ayuda a entregar tu sitio aún más rápido.

La CDN determina automáticamente la ruta más rápida y eficiente para entregar tu sitio desde nuestro centro de datos hasta cada visitante. Esto es posible gracias a una red global de servidores interconectados ubicados estratégicamente en diferentes partes del mundo.

¡Configurar tu hosting con hosting.com es muy sencillo! Esto es lo que debes hacer:

Elige tu plan de VPS, seleccionando primero entre hosting administrado o no administrado. Cada opción cuenta con múltiples planes dentro del hosting administrado.
Agrega el plan a tu carrito y elige si deseas obtener un nuevo dominio, transferir uno existente u obtener uno temporal.
Elige la ubicación del servidor.
Finaliza tu compra.
Si eliges un plan administrado, serás redirigido automáticamente al Área de Cliente, donde podrás usar el panel de control cPanel para administrar todos tus sitios web. Desde allí, puedes instalar el software o CMS que prefieras con un solo clic mediante Softaculous.

Si ya tienes un sitio web, puedes omitir la configuración y comenzar a usarlo de inmediato.

Para los planes no administrados, el proceso de configuración generalmente incluye configurar el servidor, acceder al VPS mediante el protocolo SSH (Secure Shell) y preparar el entorno del servidor. Si encuentras algún inconveniente o tienes preguntas, contáctanos con nuestro equipo de Soporte Guru, disponible 24/7, a través del canal que prefieras: chat en vivo, teléfono o correo electrónico.

Existen planes de hosting VPS económicos y otros más costosos, ya que los precios varían según tus necesidades. En hosting.com, contamos con diferentes paquetes de hosting para cada caso de uso y tipo de negocio.

Por ejemplo, el hosting administrado siempre es más costoso que el no administrado, ya que incluye un servicio de administración de servidor 100% libre de preocupaciones.

Además de dividir nuestros planes en administrados y no administrados, también ofrecemos la opción de elegir un VPS Turbo, que es mucho más rápido que el hosting regular.

Revisa nuestros planes para obtener más información: Hosting VPS Administrado y Hosting VPS No Administrado.

El hosting de Servidor Privado Virtual es una solución potente y flexible, que ofrece un equilibrio entre precio accesible y rendimiento. Que el hosting VPS sea una buena opción para ti depende de tus necesidades específicas, tus habilidades técnicas y los requisitos de tu sitio web.

Por ejemplo, en comparación con el hosting compartido, el hosting VPS ofrece un mejor rendimiento, ya que cuentas con recursos asignados. Esto significa que tu sitio puede manejar más tráfico y procesar datos más rápido.

Además, aunque es más costoso que el hosting compartido, el VPS resulta más accesible que alquilar un servidor dedicado completo, lo que lo convierte en una solución intermedia adecuada para muchos negocios.

Aun así, administrar un VPS puede requerir más conocimientos técnicos que el hosting compartido, a menos que elijas un plan de VPS administrado, que elimina la necesidad de contar con conocimientos técnicos. Y, a pesar de contar con recursos dedicados, sigue habiendo límites. Si tu sitio crece mucho, eventualmente podrías necesitar migrar a un servidor dedicado.

El hosting VPS es una buena opción para sitios web que ya superaron las capacidades del hosting compartido, pero que aún no requieren la potencia (o no justifican el costo) de un servidor dedicado. Es especialmente adecuado para pequeñas y medianas empresas, sitios de comercio electrónico y sitios web con tráfico variable que requieren confiabilidad y alto rendimiento.

Si cuentas con los conocimientos técnicos para administrar un servidor, o puedes optar por un VPS administrado, y si tu sitio necesita las ventajas mencionadas, el hosting VPS probablemente sea una buena opción para ti.

Aunque el hosting VPS y el hosting en la nube ofrecen entornos virtualizados con recursos dedicados, no son lo mismo. El hosting VPS divide un único servidor físico en varios servidores virtuales, cada uno con recursos asignados. En cambio, el hosting VPS en la nube utiliza recursos distribuidos entre varios servidores físicos.

Esto significa que el hosting en la nube puede asignar recursos de manera más dinámica para manejar picos de tráfico y mejorar la confiabilidad, mientras que el hosting VPS ofrece una cantidad fija de recursos con la estabilidad de un servidor físico definido.

Sin embargo, ten en cuenta que el VPS es mucho más predecible en cuanto a costos que el hosting en la nube, y si contratas un hosting VPS en un plan Turbo de hosting.com, puedes disfrutar de mayores recursos y software de servidor preconfigurado, con un rendimiento mucho más rápido que el hosting VPS en la nube tradicional.