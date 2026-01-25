En hosting.com, nuestro lema es «Nuestra velocidad, tu éxito». Y tenemos buenas razones para decirlo: sabemos que la velocidad de carga de tu sitio tiene un impacto directo en tus resultados.

Un retraso de solo 1 segundo en la carga de una página puede afectar considerablemente tu tasa de rebote y de conversión. Incluso si no tienes un sitio de comercio electrónico, la velocidad de carga también está relacionada con la satisfacción de los visitantes y el posicionamiento SEO.

Piensa en el último sitio web lento que visitaste. Probablemente presionaste el botón de atrás del navegador antes de terminar de esperar a que cargara. Aunque existen muchos factores que determinan el rendimiento de un sitio, uno de los más importantes es elegir el proveedor de hosting adecuado.

¡Elige un hosting rápido! ¡Elige hosting.com!

Lo que realmente puede llevar el rendimiento de tu sitio al siguiente nivel es nuestra opción Turbo Boost, que ofrece cargas de página de hasta 20 veces más rápidas en comparación con otras opciones de hosting VPS.

Nuestra solución VPS Turbo Boost:

Utiliza menos CPU y memoria que Apache, lo que permite obtener un mayor rendimiento.

Gestiona tus conexiones de forma más rápida y eficiente.

Ofrece una mayor estabilidad.

Al elegir nuestros Turbo Servers, también tendrás la opción de utilizar nuestra solución Turbo Caching. Turbo Caching aumenta aún más la velocidad de carga al almacenar en memoria todo el contenido HTML de tus páginas.

Esto significa que tus páginas pueden servirse sin tener que ejecutar PHP, proporcionando un impulso de rendimiento excepcional.

Turbo Boost es solo una de las funciones incluidas en nuestra plataforma exclusiva de alta velocidad SwiftServer. Otras soluciones diseñadas para mejorar la velocidad incluyen:

VPS con SSD

Los SSD (unidades de estado sólido) representan la nueva generación de tecnología de hosting.

Los discos duros tradicionales (HDD) utilizan discos giratorios y un cabezal de lectura y escritura para acceder a tus datos. Los SSD, en cambio, utilizan tecnología flash para acceder a la información de forma rápida y directa, sin tener que esperar a que el disco gire hasta la ubicación de los datos.

La tecnología SSD ya está presente en smartphones y en la mayoría de las laptops gracias a su excelente rendimiento. De hecho, los sitios alojados en SSD pueden ofrecer cargas de página hasta un 300 % más rápidas que los alojados en HDD.

Algunos proveedores de VPS afirman ofrecer hosting con SSD, pero es posible que solo utilicen SSD para el sistema operativo o las bases de datos, mientras que tus archivos permanecen almacenados en discos tradicionales.

En hosting.com utilizamos SSD para todo, incluidos tus archivos, para ofrecerte el mayor aumento de velocidad posible.

Por eso nuestro hosting con SSD carga las páginas más rápido que otras opciones y por eso incluso nuestro propio sitio está alojado en unidades de estado sólido.

Elige la ubicación de tu centro de datos

Otro factor clave en la velocidad de carga es la distancia entre tus datos y tus visitantes.

Si tus datos están ubicados en un hemisferio y tu visitante está en el otro, la información tardará más en llegar. Por eso ofrecemos múltiples ubicaciones de centros de datos, para que puedas alojar tu VPS lo más cerca posible de tus visitantes.

CDN gratuita

En hosting.com obtienes una CDN (red de distribución de contenido) gratuita.

Mientras que elegir la ubicación adecuada del centro de datos te permite alojar tu sitio cerca de tus visitantes, nuestra CDN ayuda a entregar tu sitio aún más rápido.

La CDN determina automáticamente la ruta más rápida y eficiente para entregar tu sitio desde nuestro centro de datos hasta cada visitante. Esto es posible gracias a una red global de servidores interconectados ubicados estratégicamente en diferentes partes del mundo.