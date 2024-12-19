Conoce OpenClaw

OpenClaw es el asistente de IA de código abierto que ha revolucionado Internet, con más de 375,000 estrellas en GitHub en solo unos meses. Se conecta con las aplicaciones de chat que ya utilizas, como WhatsApp, Telegram, Discord, Slack y más de 20 plataformas, para ofrecerte un potente agente de IA capaz de navegar por Internet, ejecutar tareas programadas, recordar el contexto y actuar en tu nombre. Lo único que necesita es una máquina que nunca se apague.

Nosotros nos encargamos de eso. Cada servidor de OpenClaw se configura a partir de una imagen preconfigurada con OpenClaw instalado, configurado de forma segura y ejecutándose como un servicio. Sin instaladores ni complicaciones con dependencias. Solo agrega la clave de tu proveedor de IA, conecta tu aplicación de chat favorita y comienza a hablar con tu asistente.

Y como el servidor está completamente administrado, nunca tendrás que preocuparte por las actualizaciones del sistema operativo, los parches de seguridad, los firewalls o las copias de seguridad. Tu agente sigue siendo realmente tuyo: tus conversaciones, tus archivos de memoria y tus claves de API, alojados en una infraestructura que nosotros cuidamos las 24 horas.