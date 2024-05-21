¿Qué es un VDS administrado?

Un servidor virtual dedicado combina los recursos dedicados de un servidor físico con la flexibilidad de uno virtual. Obtienes CPU, RAM y NVMe garantizados y no compartidos, administrados por nuestro equipo, con cPanel para gestionarlo.

Es como un servidor dedicado, pero virtual. Puedes escalarlo con un reinicio en lugar de tener que comprar nuevo hardware.