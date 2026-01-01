Tu dominio es la puerta de entrada a tu negocio: tu sitio web, tu correo electrónico, tu marca. Nuestros complementos de seguridad mantienen esa puerta cerrada, tu identidad privada y tu dominio protegido incluso cuando algo sale mal. Agrega cualquiera de ellos al registrar tu dominio, o activa la Protección contra Robo o la Protección de Privacidad en cualquier momento desde tu panel de control o a través de nuestro equipo de soporte.
Complementos de seguridad para dominios
Protección contra Robo de Dominio
Protección de Vencimiento de Dominio
Protección contra Robo de Dominio
La Protección contra Robo de Dominio bloquea tu dominio para que cualquier solicitud de transferencia proveniente de otro proveedor sea siempre rechazada. Funciona junto con el código de autorización (Auth-code) como una segunda capa de seguridad, activa en todo momento.
Gratis con cada dominio
Incluida por defecto con cada dominio y activada automáticamente
Fácil de gestionar
No necesitas configurar nada: puedes bloquear y desbloquear el dominio cuando quieras desde tu panel de control.
Una capa adicional de seguridad
Con tu dominio bloqueado, cualquier solicitud de transferencia de otro proveedor será siempre rechazada, incluso si se proporciona el código de autorización (Auth-code) correcto.
Protección de Privacidad de Dominio
Los datos de un dominio se publican por defecto en la base de datos WHOIS, visible para cualquier persona en internet. La Protección de Privacidad de Dominio reemplaza esos datos privados, para que tu información personal siga siendo tuya. Esto no afecta las funcionalidades de tu dominio: tu sitio web y tu correo electrónico siguen funcionando exactamente igual.
Mantén tus datos privados realmente privados
Tu información queda completamente oculta en las búsquedas públicas de WHOIS e incluso ante los registros de dominios.
Aun así pueden contactarte
Si alguien quiere ponerse en contacto contigo como propietario del dominio, puede hacerlo a través de un sistema anonimizado por niveles. Pero tú decides si quieres responder o no.
Evita spam, llamadas automáticas y mensajes de texto no solicitados
Ninguno de los "malos" podrá recolectar tus datos desde fuentes públicas de dominios.
Mantén el control
Es posible que tus datos no estén visibles en el WHOIS público para cualquiera, pero las personas indicadas sabrán que el dominio es tuyo y solo tuyo. Garantizado.
Protección de Vencimiento de Dominio
Una vez que tu dominio vence, el reloj empieza a correr, y aun dentro del breve período de redención se generan costos significativos. Te ayudamos a evitar este escenario configurando tu dominio con renovación automática por defecto. Pero, ¿qué pasa si tu tarjeta de crédito venció, tu banco rechazó la transacción o simplemente no hay un método de pago registrado?
La Protección de Vencimiento de Dominio te da el margen para resolver este tipo de problemas, con un período extendido y sin costos adicionales de redención.
Protección adicional
La Protección de Vencimiento de Dominio mantiene tu dominio totalmente activo durante un período extendido de hasta 45 días después de una renovación fallida o no realizada.
Renueva cuando te convenga
Renueva cuando estés listo, ya sea antes del vencimiento o dentro del período de gracia de 45 días.
Cómo funciona
Agrega la Protección de Vencimiento de Dominio al registrar tu dominio.
Mantén tu dominio funcionando
Cero tiempo de inactividad para tu sitio web o correo electrónico durante ese período.
Para los TLD principales
Disponible para las extensiones más comunes y populares: .com, .net y .org.
Este complemento solo está disponible durante el proceso de compra del dominio.
Preguntas frecuentes
Sí. La renovación automática depende de que el pago se realice con éxito. Si tu tarjeta es rechazada o está vencida, la renovación automática falla sin previo aviso. La Protección de Vencimiento de Dominio es el respaldo que cubre justamente ese escenario.
Se compra una sola vez y luego se renueva automáticamente junto con tu dominio, siempre que este tenga activada la renovación automática, de modo que siempre esté disponible cuando la necesites.
La Protección contra Robo de Dominio y la Protección de Privacidad de Dominio se pueden agregar en cualquier momento desde tu panel de control. La Protección de Vencimiento de Dominio, por el momento, solo está disponible al momento de registrar el dominio, así que vale la pena agregarla desde el inicio.
Tu dominio avanza hacia la suspensión según el cronograma estándar del registro, lo que puede implicar tiempo fuera de línea para tu sitio web y correo electrónico mientras intentas resolverlo. Con la Protección de Vencimiento de Dominio, obtienes 45 días adicionales sin ningún tiempo de inactividad.
No. Tu dominio se resuelve y tu correo electrónico funciona exactamente igual que antes. El único cambio es que tus datos de contacto personales quedan ocultos en las búsquedas públicas de WHOIS, en lugar de estar visibles públicamente.
Es una compra única que permanece vigente hasta la próxima fecha de vencimiento de tu dominio. Si tu dominio tiene activada la renovación automática, la Protección de Vencimiento de Dominio se renovará automáticamente junto con el dominio, de modo que la protección continúe en los siguientes ciclos de renovación.