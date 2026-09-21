Best for Your first website A Growing Site A portfolio Your first server 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server A large website Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Optimum performance Websites & storage Websites 5 10 50 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Unlimited Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Unlimited Domain aliases 5 10 20 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Unlimited Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Unlimited Subdomains 5 10 20 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Unlimited Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Unlimited NVMe storage 15GB 50GB 100GB 100GB 150GB 300GB 400GB Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) 900GB usable (other disk options available) Monthly bandwidth Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Unlimited 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Unlimited 5TB 10TB 15TB Monthly page view capacity 50,000 150,000 500,000 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Millions Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Unlimited File count limit (inodes) 200,000 400,000 1 Million 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Unlimited Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Unlimited Data centre locations Starter Plan, Pro Plan, Max Plan USA, Singapore, London, Sydney, Mumbai, Frankfurt 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server USA, Singapore, London, Sydney, Mumbai, Frankfurt Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) USA Performance & resources Resource model Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Isolated 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Dedicated Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Dedicated Dedicated CPU cores 2 (virtual) Pro Plan, Max Plan 4 (virtual) 2 (Dedicated) 4 (Dedicated) 8 (Dedicated) 16 (Dedicated) 12 24 32 RAM 2GB 4GB 8GB 4GB 8GB 16GB 32GB 32GB 64GB 128GB Concurrent visitor capacity 30 60 120 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Unlimited Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Unlimited AMD EPYC processors Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Disk IOPS 1024 2048 8192 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Unlimited Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Unlimited I/O bandwidth 50MB/s 100MB/s 250MB/s 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Unlimited Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Unlimited LiteSpeed web server Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included LiteSpeed Cache for WordPress Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included PHP opcode caching (OPcache) Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Redis object caching Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Memcached Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included HTTP/2 and HTTP/3 (QUIC) Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included CDN Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Not Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Maximum database size Starter Plan, Pro Plan 1GB 5GB 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Unlimited Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Unlimited Build & migrate AI Website Builder for WordPress Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Works with Claude, Cursor and AI builders Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included MCP server for AI assistants Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Lovable and Replit export support Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included One-click app installs Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Free managed migration Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Migration turnaround Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Website staging environment Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included One-click website cloning Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Delegate developer access Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included WordPress WordPress Toolkit Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included One-click WordPress install Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included One-click wp-admin login Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Scheduled core and plugin auto-updates Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Plugin and theme management Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included wp-admin IP lockdown Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included One-click debug mode Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Multi-install management Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included WordPress maintenance Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Optional 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Optional Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Optional Domains & DNS Free domain for the first year Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included DNS zone management Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Anycast DNS Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Wildcard DNS Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included 301 and 302 redirects Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Cloudflare DNS sync Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Dedicated IP address Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Not Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Reverse DNS (PTR) Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Not Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server On request Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) On request Private nameservers Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Not Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Domain privacy Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Email Email on your own domain Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Mailboxes 5 20 40 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Unlimited Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Unlimited Storage per mailbox Starter Plan, Pro Plan, Max Plan 10GB 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Unlimited Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Unlimited Sending limit Starter Plan, Pro Plan, Max Plan 2400/day 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Flexible Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Flexible Maximum message size Starter Plan, Pro Plan, Max Plan 100MB 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server 100MB Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) 100MB Email forwarders 20 80 100 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Unlimited Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Unlimited Catch-all address Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Spam filtering and autoresponders Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Allow and block lists Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included SPF, DKIM, DMARC and BIMI Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Webmail Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included One-click webmail login Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included One-click Gmail setup Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Push email (IMAP IDLE) Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Mailbox backups Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Remote MX Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Productivity suite and Microsoft 365 upgrades Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Optional 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Optional Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Optional ActiveSync and Exchange EWS Starter Plan, Pro Plan, Max Plan On upgrade 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server On upgrade Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) On upgrade Calendar, contacts and tasks Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Security Free SSL certificate Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Automatic SSL renewal Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Force HTTPS Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Web application firewall (ModSecurity) Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Monarx malware detection and removal Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Per-site container isolation Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included DDoS filtering Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Brute-force login protection Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Two-factor authentication Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Active session management Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included IP blocking and hotlink protection Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Country blocking (GeoIP) Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included PCI DSS compatible Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Not Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Backups & recovery Backup frequency Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Daily 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Daily Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Daily Backup retention Starter Plan, Pro Plan, Max Plan 30 days 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server 30 days Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) 30 days Self-serve restore Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included File-level restore Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Individual database and mailbox restore Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Deleted website recovery Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Off-server backup storage Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Backup download and upload Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Backups to your own S3 storage Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Disaster recovery to another server Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Platform & management Control panel Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Mobile-friendly management Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Bulk multi-site management Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Multi-account switching Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Role-based team access Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Website ownership transfer Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Multi-language control panel Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Dark mode Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Self-hosted apps (n8n, automation) Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Not Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Fully managed by us Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included High availability and failover Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Single server 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Single server Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Single server Root access Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Not Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Not Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Not Included For developers PHP, multiple versions to 8.5 Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Adjustable PHP limits Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Node.js, multiple versions Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Multiple Node.js apps per site Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included MySQL and MariaDB Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included PostgreSQL Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included pgvector Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included phpMyAdmin, with SQL import and export Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Elasticsearch and OpenSearch Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Not Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included SSH access Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Git Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Composer Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included WP-CLI Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Cron jobs Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included WebSockets Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included FTP accounts Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Switchable web server Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Developer API Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included S3-compatible object storage Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Not Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Not Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Not Included Growth & marketing AI chatbot for your website Starter Plan, Pro Plan Not Included — Not Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Support & success 24/7 human support Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Support channels Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Chat, ticket, phone 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Chat, ticket, phone Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Chat, ticket, phone Orbi AI assistant (24/7) Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Multilingual support Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Average first response Starter Plan, Pro Plan, Max Plan 2 minutes 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server 2 minutes Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) 2 minutes Average CSAT Starter Plan, Pro Plan, Max Plan >85% 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server >85% Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) >85% Assigned customer success manager Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Not Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server Not Included 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included 30-day money-back guarantee Starter Plan, Pro Plan, Max Plan 30 days 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server 7 days Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) 7 days Billing & payment Payment methods Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Card, PayPal, local methods 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Card, PayPal, local methods Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Card, PayPal, local methods Billed in your local currency Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Bank transfer Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Account credit Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Tax invoices and VAT handling Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Billing cycles Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Monthly, annual, multi-year 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Monthly, annual, multi-year Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Monthly, annual, multi-year Renewal price shown before you buy Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included No contract or early-termination fee Starter Plan, Pro Plan, Max Plan Included 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server Included Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) Included Service Level Agreement Starter Plan, Pro Plan, Max Plan 99.9% 4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server 99.95% Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed) 99.95%