Hosting Node.js de alto rendimiento para tu aplicación

Hosting.com ofrece un entorno de hosting Node.js totalmente administrado y de alto rendimiento. Tú aportas el código, despliegas tu aplicación mediante Git, SSH o carga de archivos a través de nuestra interfaz y nosotros nos encargamos del resto.

Desde $1.99 al mes

  • Despliegue rápido con Git, SSH o carga sencilla de archivos.
  • Almacenamiento NVMe de alta velocidad para maximizar la velocidad de carga de tus páginas.
  • Múltiples versiones de Node.js disponibles.
  • Totalmente administrado: tú despliegas tu aplicación, nosotros administramos el entorno del servidor.
  • Compatibilidad con React, Next.js, Vite, Vue.js y otros frameworks.
  • Bases de datos MySQL y PostgreSQL.
  • Garantía de devolución de dinero de 30 días.
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Más de 400,000 clientes confían en nosotros para impulsar más de 1,000,000 de sitios web

4.7de 55,878 reseñas

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  • Certificado SSL gratis
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*El precio promocional muestra el plazo con la mejor tarifa y puede variar según el plan. Consulta todos los planes para ver las demás opciones de contratación. Al finalizar el período promocional, el plan se renovará a la tarifa regular vigente.

Hosting optimizado para el rendimiento de Node.js

Hosting optimizado para el rendimiento de Node.js

Desbloquea todo el potencial de tus aplicaciones Node.js con las soluciones de hosting premium de hosting.com. Optimizado para desarrolladores, startups y empresas que aprovechan la potencia de JavaScript en el lado del servidor, nuestro hosting para Node.js ofrece el rendimiento, la seguridad y el soporte que necesitas para ejecutar aplicaciones sin interrupciones.

Nuestra infraestructura está diseñada desde cero para responder a las necesidades específicas de las aplicaciones Node.js. Con un enfoque centrado en la velocidad, la escalabilidad y las herramientas pensadas para los desarrolladores, hosting.com ofrece un entorno en el que tu código puede funcionar al máximo rendimiento.

Por qué los desarrolladores confían en hosting.com para Node.js

Por qué los desarrolladores confían en hosting.com para Node.js

Hosting.com es mucho más que un proveedor de hosting. Somos un equipo de expertos dedicado a apoyar a los desarrolladores. Con soluciones de hosting flexibles, una amplia gama de herramientas para desarrolladores y recursos enfocados en el rendimiento, hosting.com es la opción de confianza para desarrolladores de Node.js en todo el mundo.

Elige hosting.com para tu aplicación Node.js y experimenta la combinación perfecta de velocidad, soporte y confiabilidad. Comienza hoy con nuestros planes de hosting para Node.js y disfruta de migraciones gratuitas con atención especializada, un tiempo de actividad ultraconfiable del 99.9% y soporte interno disponible 24/7/365.

Características clave del hosting para Node.js de hosting.com

Características clave del hosting para Node.js de hosting.com

  • Tiempos de carga ultrarrápidos: Con almacenamiento SSD NVMe y configuraciones de servidor optimizadas, nuestro hosting garantiza que tus aplicaciones Node.js carguen rápidamente, manteniendo a tus usuarios comprometidos y satisfechos.
  • Herramientas pensadas para desarrolladores: Disfruta de acceso SSH completo, integración con Git y un control de versiones sencillo para optimizar tu flujo de desarrollo. Ofrecemos las versiones más recientes de Node.js para que siempre trabajes con las herramientas que necesitas para desarrollar y escalar de manera eficiente.
  • Respaldos automáticos y seguridad: Tus datos están seguros con nosotros. Ofrecemos respaldos automatizados para proteger la información de tu aplicación, junto con funciones avanzadas de seguridad como protección DDoS y HackScan, nuestra solución proactiva de defensa contra malware.
  • Soluciones escalables: Ya sea que alojes un proyecto pequeño o una aplicación con alto volumen de tráfico, nuestro hosting para Node.js crece contigo. Amplía tus recursos fácilmente a medida que tu aplicación evoluciona, sin las complicaciones de cambiar de servidor.
¿Por qué elegir hosting.com para tus proyectos Node.js?

¿Por qué elegir hosting.com para tus proyectos Node.js?

Estamos comprometidos con ofrecer servicios líderes en la industria que te preparan para el éxito desde el primer día. Estas son algunas razones por las que nuestro hosting para Node.js es la opción ideal para tu aplicación:

  • Migraciones gratuitas: Mover tu aplicación Node.js a hosting.com es muy sencillo gracias a nuestro servicio gratuito de migración con atención especializada. Nuestros expertos en migración se encargan de cada detalle para garantizar una transición sin contratiempos.
  • Impulsado por hardware premium: Entendemos que el rendimiento es fundamental para el éxito de tu aplicación. Por eso utilizamos únicamente hardware de primera categoría, incluido almacenamiento SSD NVMe, para ofrecer tiempos más rápidos de acceso y procesamiento de datos. Tus aplicaciones Node.js funcionan de forma más rápida y eficiente con hosting.com, brindando una experiencia de usuario más fluida que nunca.
  • Compromiso de disponibilidad del 99.9%: El tiempo de inactividad es perjudicial para tu negocio y nos lo tomamos muy en serio. Nuestro hosting Node.js cuenta con un compromiso de disponibilidad del 99,9 %, lo que garantiza que tus usuarios siempre puedan acceder a tu aplicación.
  • Soporte interno 24/7/365: ¿Necesitas ayuda? Nuestro equipo de expertos en Node.js está disponible las 24 horas para ayudarte. Ya sea con un problema técnico, orientación para la configuración o asesoría general sobre hosting. Ninguna consulta es demasiado grande o demasiado pequeña.

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Eso se traduce en mejores posiciones en SEO, menores tasas de rebote y mayores tasas de conversión.

Soporte global para clientes

Nuestro equipo de soporte, amable y altamente capacitado, está disponible 24/7/365 para ayudarte.

Migración de cuenta gratuita

En la mayoría de los casos, nuestro equipo puede migrar tu sitio a hosting.com sin costo.

Garantía de devolución de dinero

Prueba nuestro servicio de hosting de alta velocidad completamente libre de riesgos.

99.9% de confiabilidad para tu web

Servidores diseñados para ofrecer máxima estabilidad.

¿Tienes dudas? Estamos aquí para ayudarte.

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Nuestro equipo de ventas está disponible 24/7 para ayudarte a encontrar el plan que mejor se adapta a tus necesidades específicas.

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¿Necesitas una solución diferente?

¿No ves un servicio que se ajuste a tus necesidades específicas de hosting? No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Ofrecemos una amplia gama de soluciones que seguramente se adaptan a tus requerimientos, desde hosting compartido, reseller, VPS, servidores dedicados y todo lo que hay entre ellos, incluyendo hosting administrado para WordPress. ¿Buscas un nuevo nombre de dominio o un certificado SSL? También podemos ayudarte con eso.

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Hosting para Node.js.
Las mejores soluciones de la industria

Nuestro objetivo no es ganar premios. Nuestro objetivo es ofrecer las mejores soluciones de hosting web, que sean increíblemente rápidas y ultraconfiables. Aun así, seguimos estando extremadamente orgullosos de los logros de nuestro equipo. Desde nuestro lanzamiento en 2003, su arduo trabajo nos ha ayudado a obtener reconocimiento y distinciones como uno de los principales proveedores de hosting de la industria.

Fastest Hosting
Best Web Hosting 2020
Hosting Advice Developers' Choice
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Lo que opinan nuestros cliente

5 Star Review

Excelente y mejorado tiempo de respuesta

Han mejorado muchísimo los tiempos de respuesta. Puedo ver el progreso y la calidad del servicio, no creo que pueda ser mejor. Su equipo es increíble.

Alcapri

5 Star Review

El soporte técnico es el #1

La respuesta a mi consulta fue rápida y directa. Parece que cuando se transfiere un dominio, siempre hay un paso adicional. El especialista identificó el paso que faltaba y el problema se resolvió rápidamente. Muchas gracias.

Jean M

5 Star Review

Hosting.com como alternativa a Hostgator

Hosting.com como alternativa a Hostgator: tuve un montón de problemas con Hostgator y decidí cambiarme hace seis meses. Hosting.com (antes A2 Hosting) tenía un precio similar, pero también buscaba cPanel, la migración de cPanel y algunas otras funciones. Estoy muy contento con la velocidad de mis sitios web y el servicio de asistencia parece de primera clase. Hostgator solo fue bueno al principio; en los últimos dos años, todo ha ido de mal en peor poco a poco. Puedo proporcionar capturas de pantalla de los errores y las respuestas del servicio de atención al cliente de Hostgator para respaldar lo que digo aquí.

Max Bebe

Preguntas frecuentes

¿No encontraste lo que buscabas en nuestras preguntas frecuentes? ¡No te preocupes! Nuestro equipo de soporte está siempre a solo un mensaje de distancia y listo para ayudarte.  Ya sea una consulta rápida o algo más específico, nos aseguraremos de que obtengas las respuestas que necesitas.

Somos compatibles con todos los frameworks modernos, incluidos React, Vue.js, Angular, Vite, Parcel, Preact, Next.js, Nuxt.js, Svelte, Astro y muchos más.

Si superas los recursos de nuestro plan Max, el siguiente paso sería nuestro hosting VPS totalmente administrado.

You can host any Node.js application, including tools such as real-time chats, streaming platforms, collaborative applications, and much more.

No existen límites de tráfico arbitrarios. Solo estás limitado por los recursos incluidos en tu plan.