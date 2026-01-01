No deberías tener que saber programar para descubrir si una idea vale la pena.

Solo describe lo que quieres lograr con tu aplicación en lenguaje natural. Nova creará una app real y funcional que puedes navegar y explorar.

Ya sea que estés creando algo nuevo o solo un concepto, te ahorrarás los mock-ups y las configuraciones técnicas. En su lugar, obtienes algo tangible en segundos.