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Compare hosting plans

Shared hosting, your own cloud server, or fully dedicated hardware. Same platform and same team throughout, so you can start small and move up without re-platforming.

  • 30 day money-back guarantee
  • Black Friday Starter Plan

    Includes

    • 5 Websites
    • AI Website Builder for WordPress
    • Emails & Security Included
    • 15GB NVMe Disk Space
    • Free Domain Name Registration
    • Malware Detection & Removal
    • Free managed migration
    • Free SSL Certificate
    • Daily Backups
    • OpenAPI and MCP Server

  • Most Popular

    Black Friday Pro Plan

    Includes everything on Starter, plus...

    • 10 Websites
    • 50GB NVMe Disk Space
    • More CPU & RAM
    • Staging Sites
    • Preview URLs
    • Claude Skills Pack
    • Node.js Support
  • Black Friday Max Plan

    Includes everything on Pro, plus...

    • 50 Websites
    • 100GB NVMe storage
    • Highest CPU & RAM
    • 40 Mailboxes
    • Service level agreement
    • Premium SSL Certificate
    • Priority Support

More questions or want to compare all plans in detail side by side?

See full feature list and product matrix

The Hosting Panel

All packages run on our easy to use Hosting Panel, with full API and MCP support built in.

If you want a specific hosting environment like cPanel or Plesk we run those too - check out our Pro offerings on cPanel shared, cPanel server or Unmanaged Cloud or Bare Metal.

The Hosting Panel

Product matrix and feature list

Here is a comprehensive feature list on our hosting packages. Please ask us if you need clarity on anything.

Excellent
7,320 reviews on
A Shared Environment
Your own server
Bare metal
Starter Plan
Pro Plan
Max Plan
4GB Cloud Server
8GB Cloud Server
16GB Cloud Server
32GB Cloud Server
Bare Metal 1 (Managed)
Bare Metal 2 (Managed)
Bare Metal 3 (Managed)
From
Buy
Choose Starter
Choose Pro
Choose Max
Choose 4GB Server
Choose 8GB Server
Choose 16GB Server
Choose 32GB Server
Choose Bare Metal 1
Choose Bare Metal 2
Choose Bare Metal 3
Best for
Your first website
A Growing Site
A portfolio
Your first server
8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerA large website
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Optimum performance

Websites & storage

Websites
5
10
50
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerUnlimited
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Unlimited
Domain aliases
5
10
20
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerUnlimited
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Unlimited
Subdomains
5
10
20
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerUnlimited
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Unlimited
NVMe storage
15GB
50GB
100GB
100GB
150GB
300GB
400GB
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)900GB usable (other disk options available)
Monthly bandwidth
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanUnlimited
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerUnlimited
5TB
10TB
15TB
Monthly page view capacity
50,000
150,000
500,000
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerMillions
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Unlimited
File count limit (inodes)
200,000
400,000
1 Million
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerUnlimited
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Unlimited
Data centre locations
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanUSA, Singapore, London, Sydney, Mumbai, Frankfurt
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerUSA, Singapore, London, Sydney, Mumbai, Frankfurt
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)USA

Performance & resources

Resource model
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIsolated
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerDedicated
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Dedicated
Dedicated CPU cores
2 (virtual)
Pro Plan, Max Plan4 (virtual)
2 (Dedicated)
4 (Dedicated)
8 (Dedicated)
16 (Dedicated)
12
24
32
RAM
2GB
4GB
8GB
4GB
8GB
16GB
32GB
32GB
64GB
128GB
Concurrent visitor capacity
30
60
120
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerUnlimited
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Unlimited
AMD EPYC processors
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Disk IOPS
1024
2048
8192
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerUnlimited
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Unlimited
I/O bandwidth
50MB/s
100MB/s
250MB/s
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerUnlimited
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Unlimited
LiteSpeed web server
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
LiteSpeed Cache for WordPress
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
PHP opcode caching (OPcache)
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Redis object caching
Not Included
Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Memcached
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
HTTP/2 and HTTP/3 (QUIC)
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
CDN
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanNot Included
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Maximum database size
Starter Plan, Pro Plan1GB
5GB
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerUnlimited
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Unlimited

Build & migrate

AI Website Builder for WordPress
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Works with Claude, Cursor and AI builders
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
MCP server for AI assistants
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Lovable and Replit export support
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
One-click app installs
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Free managed migration
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Migration turnaround
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Website staging environment
Not Included
Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
One-click website cloning
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Delegate developer access
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included

WordPress

WordPress Toolkit
Not Included
Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
One-click WordPress install
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
One-click wp-admin login
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Scheduled core and plugin auto-updates
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Plugin and theme management
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
wp-admin IP lockdown
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
One-click debug mode
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Multi-install management
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
WordPress maintenance
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanOptional
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerOptional
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Optional

Domains & DNS

Free domain for the first year
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
DNS zone management
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Anycast DNS
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Wildcard DNS
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
301 and 302 redirects
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Cloudflare DNS sync
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Dedicated IP address
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanNot Included
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Reverse DNS (PTR)
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanNot Included
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerOn request
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)On request
Private nameservers
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanNot Included
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Domain privacy
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included

Email

Email on your own domain
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Mailboxes
5
20
40
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerUnlimited
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Unlimited
Storage per mailbox
Starter Plan, Pro Plan, Max Plan10GB
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerUnlimited
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Unlimited
Sending limit
Starter Plan, Pro Plan, Max Plan2400/day
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerFlexible
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Flexible
Maximum message size
Starter Plan, Pro Plan, Max Plan100MB
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server100MB
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)100MB
Email forwarders
20
80
100
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerUnlimited
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Unlimited
Catch-all address
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Spam filtering and autoresponders
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Allow and block lists
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
SPF, DKIM, DMARC and BIMI
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Webmail
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
One-click webmail login
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
One-click Gmail setup
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Push email (IMAP IDLE)
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Mailbox backups
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Remote MX
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Productivity suite and Microsoft 365 upgrades
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanOptional
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerOptional
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Optional
ActiveSync and Exchange EWS
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanOn upgrade
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerOn upgrade
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)On upgrade
Calendar, contacts and tasks
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included

Security

Free SSL certificate
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Automatic SSL renewal
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Force HTTPS
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Web application firewall (ModSecurity)
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Monarx malware detection and removal
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Per-site container isolation
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
DDoS filtering
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Brute-force login protection
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Two-factor authentication
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Active session management
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
IP blocking and hotlink protection
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Country blocking (GeoIP)
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
PCI DSS compatible
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanNot Included
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included

Backups & recovery

Backup frequency
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanDaily
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerDaily
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Daily
Backup retention
Starter Plan, Pro Plan, Max Plan30 days
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server30 days
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)30 days
Self-serve restore
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
File-level restore
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Individual database and mailbox restore
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Deleted website recovery
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Off-server backup storage
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Backup download and upload
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Backups to your own S3 storage
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Disaster recovery to another server
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included

Platform & management

Control panel
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Mobile-friendly management
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Bulk multi-site management
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Multi-account switching
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Role-based team access
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Website ownership transfer
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Multi-language control panel
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Dark mode
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Self-hosted apps (n8n, automation)
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanNot Included
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Fully managed by us
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
High availability and failover
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanSingle server
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerSingle server
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Single server
Root access
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanNot Included
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerNot Included
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Not Included

For developers

PHP, multiple versions to 8.5
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Adjustable PHP limits
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Node.js, multiple versions
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Multiple Node.js apps per site
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
MySQL and MariaDB
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
PostgreSQL
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
pgvector
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
phpMyAdmin, with SQL import and export
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Elasticsearch and OpenSearch
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanNot Included
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
SSH access
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Git
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Composer
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
WP-CLI
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Cron jobs
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
WebSockets
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
FTP accounts
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Switchable web server
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Developer API
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
S3-compatible object storage
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanNot Included
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerNot Included
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Not Included

Growth & marketing

AI chatbot for your website
Starter Plan, Pro PlanNot Included
Not Included
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included

Support & success

24/7 human support
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Support channels
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanChat, ticket, phone
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerChat, ticket, phone
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Chat, ticket, phone
Orbi AI assistant (24/7)
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Multilingual support
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Average first response
Starter Plan, Pro Plan, Max Plan2 minutes
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server2 minutes
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)2 minutes
Average CSAT
Starter Plan, Pro Plan, Max Plan>85%
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server>85%
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)>85%
Assigned customer success manager
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanNot Included
4GB Cloud Server, 8GB Cloud ServerNot Included
16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
30-day money-back guarantee
Starter Plan, Pro Plan, Max Plan30 days
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server7 days
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)7 days

Billing & payment

Payment methods
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanCard, PayPal, local methods
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerCard, PayPal, local methods
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Card, PayPal, local methods
Billed in your local currency
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Bank transfer
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Account credit
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Tax invoices and VAT handling
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Billing cycles
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanMonthly, annual, multi-year
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerMonthly, annual, multi-year
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Monthly, annual, multi-year
Renewal price shown before you buy
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
No contract or early-termination fee
Starter Plan, Pro Plan, Max PlanIncluded
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud ServerIncluded
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)Included
Service Level Agreement
Starter Plan, Pro Plan, Max Plan99.9%
4GB Cloud Server, 8GB Cloud Server, 16GB Cloud Server, 32GB Cloud Server99.95%
Bare Metal 1 (Managed), Bare Metal 2 (Managed), Bare Metal 3 (Managed)99.95%
Choose Starter
Choose Pro
Choose Max
Choose 4GB Server
Choose 8GB Server
Choose 16GB Server
Choose 32GB Server
Choose Bare Metal 1
Choose Bare Metal 2
Choose Bare Metal 3
  • A Shared Environment
  • Your own server
  • Bare metal

Common questions

Not sure which fits?

The table covers the basics, but web hosting packages can still be hard to call. Tell us what you run and our team will compare web hosting plans with you, including a shared hosting comparison against a managed server, then point you at the one that fits. It only takes a quick chat.

Compare plans

Shared for one site up to a portfolio, where you want simple and hands-off. A managed server when a site outgrows shared limits or you want a whole box to yourself — still fully managed by us, starting at 8 GB.

Every plan runs on the hosting.com panel — granular backups, API-first, mobile-friendly, built-in per-site isolation and first-class Node.js. Prefer classic cPanel/WHM? It's available as an option on any plan.

Same hosting.com panel, same LiteSpeed, same team, same migrations-free promise. You get the whole server's resources and room to scale — we still handle updates, patching, monitoring and security.

On the hosting.com panel you get unlimited sites.

No. Managed means we run the server. If you want root and full control yourself, that's our self-managed range instead.