De día o de noche, fines de semana y festivos, Orbi está ahí. Conversa con tus clientes, responde con base en tus propias páginas, entradas y artículos de ayuda, cierra ventas, agenda reuniones y ofrece descuentos. Cuando no puede ayudar, le pasa el chat a una persona. Nunca tienes que estar pendiente del reloj.
Un agente de soporte con IA para tu sitio WordPress, disponible 24/7
Planes desde MX$289.23 al mes si alojas tu sitio con nosotros. Sin clave de API.
Empieza en tres simples pasos
- Instala el plugin: Busca Orbi en Plugins > Añadir nuevo, en el escritorio de WordPress. Instala, conecta y listo. No necesitas una clave de API de OpenAI.
- Deja que Orbi conozca tu sitio: Orbi aprende de tus páginas, entradas y artículos de ayuda, para darles a tus visitantes respuestas útiles basadas en tu contenido.
- Configura la transferencia: Elige quién toma el relevo cuando hace falta el toque humano. Orbi recopila los datos del visitante y le pasa la conversación a tu equipo.
Elige tu plan
Todos los planes incluyen las mismas funciones. Tú eliges cuántas conversaciones necesitas cada mes. Si alojas tu sitio con hosting.com, pagas menos.
Recomendado
Starter
MX$289.23/ mes
90
conversaciones al mes
Growth
MX$930/ mes
300
conversaciones al mes
Pro
MX$3,090.74/ mes
1.000
conversaciones al mes
Scale
A medida
10.000+
conversaciones al mes
Compara los planes
Starter, Growth, Commerce, Pro y Scale, lado a lado.
¿Por qué elegir Orbi para WordPress?
Orbi responde con base en tus páginas, entradas y artículos de ayuda, no en la web abierta.
Respuestas basadas en tu contenido
Orbi responde con base en tus páginas, entradas y artículos de ayuda, no en la web abierta.
Sin clave de API
No necesitas una cuenta ni una clave de OpenAI.
Instala el plugin y conéctalo.
Disponible 24/7, todos los días del año
Un formulario de contacto espera a que alguien responda. Orbi responde de inmediato, a las 3 a. m. o en un festivo,
para que nada tenga que esperar al lunes.
Personas reales cuando hace falta
Cuando Orbi no puede ayudar, te pasa el chat a ti o a tu equipo.
Vende, no solo da soporte
Orbi inicia conversaciones con los visitantes, cierra ventas, agenda reuniones y ofrece descuentos. Capta cada cliente potencial por ti.
Creado internamente en hosting.com
Creamos Orbi para nuestros propios equipos de atención al cliente y lo usamos todos los días.
El mismo Orbi que atiende nuestro propio soporte
Orbi es el primer punto de contacto para los clientes de hosting.com. Estos son sus resultados en nuestros propios chats de soporte y ventas.
Agrega Orbi a tu sitio WordPress
Disponible 24/7 desde el primer día. Planes desde MX$289.23 al mes si alojas tu sitio con nosotros.